Nemocnice chtějí zdravotníkům poskytnout odměny jak před rokem. Finance na ně ale nemají

V nemocnicích je přes 5600 lidí s covidem-19, z toho na 960 na jednotkách intenzivní péče. Pacienti začali přibývat před dvěma měsíci. V předchozích vlnách epidemie dostali zdravotníci mimořádné odměny, teď zatím stát nic takového nechystá. Podle vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví v demisi Heleny Rögnerové na to budou mít samotné nemocnice peněz víc než dost. Radiožurnál se dotázal šéfa Asociace nemocnic Eduarda Sohlicha. Praha 0:10 17. prosince 2021

Stačí plánované navýšení peněz nemocnicím i na odměny pro zaměstnance za péči pro covidové pacienty?

Jsme povinni navýšit platy zdravotníkům o šest procent. Kalkulované úhrady byly s tříprocentní inflací, dnes se mluví o inflaci kolem 10 procent, která může být opravdu reálná. Zdraží se materiál, přístroje, potraviny. Tato vyjádření prostě my nebereme.

Mají nemocnice nějaké jiné rezervy na odměny?

Nemají. Zdravotníci, kteří pracují v režimu 24/7, si určitě zaslouží ocenění, s tímto požadavkem určitě vystoupí odbory. My je jako organizace určitě podpoříme, protože si opravdu zaslouží ocenění, ale nejen finanční a ne hlavně jednorázové. Naši zdravotníci si nejsou schopni vybrat dovolené, jsou psychicky přetížení a pracují v sedmidenním čtyřiadvacetihodinovém režimu.

Peníze na čtvrtém místě

Budete tedy vy další odměny pro zdravotníky probírat s nastupujícím ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09)?

Určitě, už netrpělivě očekáváme nástup nové politické garnitury. Já jsem přesvědčen, že by zdravotnictví mělo být prioritou nastupující vlády i zdravotních pojišťoven, přes které nám tečou finanční prostředky.

Potřebujeme jistotu v tom, že se nebude omezovat nemocniční péče, a už nikdo nepřijde s názorem, že máme hodně nemocnic. Potřebujeme, aby se zvýšila atraktivita práce ve zdravotnictví. To není jen v písničkách, ale je to i společenské ocenění, nejen finanční.

Také potřebujeme změnu vzdělávání, které je komplikované. Vychováváme 500 cizojazyčných studentů na lékařských fakultách, kteří potom odejdou. Akorát zabírají kapacity lékařů u nás, které chybí.

Peníze jsou důležité, ale jsou až na čtvrtém místě. Aby bylo koho odměňovat. Úhrady se musí v nemocnicích jednoznačně změnit.

Jaké řešení by podle vás bylo v odměňování zdravotníků ideální?

Nevím, jestli ideální, ale je potřeba zkalkulovat, kolik zdravotní péče stojí. Úhrady od pojišťoven by měly být na tu výši nastavené, a neměla by nastat situace, kdy odměny přijdou jednorázově podle nálady politika. To by měla být dlouhodobá strategická záležitost

Jaký požadavek tedy nasměrujete k ministru Válkovi?

Nevím, jestli přímo k Válkovi, ale za celou dobu existence Asociace říkáme, že to, co vydáme, musíme mít zaplaceno. Nemocnice pracují opravdu nonstop, dostávají neustále další úkoly, ať už očkování, nebo odběrová místa, všechny situace zvládají.

Ale pořád se musíme handrkovat s pojišťovnami, jestli nám tu či onu situaci zaplatí. Prostě vytvořit obecné, jednoduché kupecké počty v tom, co máme udělat a co musí být zaplaceno. To funguje v celém nezdravotnickém odvětví, proč by to nemohlo fungovat i ve zdravotnictví?