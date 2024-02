Na rodiče nelze pohlížet jako na návštěvu. Jejich přítomnost musí být umožněna vždy, míní náměstek

Pokud musí dítě do nemocnice, má ze zákona právo na to, aby ho jeho rodiče neustále doprovázeli. Asi polovina českých nemocnic ale pravidlo porušuje, upozornila kampaň Být spolu je normální. „Ministerstvo zdravotnictví vydalo v loňském roce metodiku, jedná se o sladění výkladu, jakým způsobem přistupovat k přítomnosti rodičů – ta by měla být umožněna vždy,“ zdůraznil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) pro Radiožurnál. Praha 11:42 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Na rodiče a dítě hledíme jako na neoddělitelnou jednotku a bez jejich souhlasu není možné rodiče a dítě oddělovat,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ve fakultní Thomayerově nemocnici chtěla paní Kateřina zůstat u svého čtrnáctiletého syna, narazila ale na odpor. Měla nemocnice pravdu?

My, tedy zdravotnictví jako takové, jsme vydali v loňském roce metodiku, která by měla postup sjednocovat. Jak to popsala, tak se rozhodně nejedná o ideální případ nebo ideální aplikaci této metodiky do praxe. Fakultní nemocnice by metodiku měly dodržovat všechny a jedná se právě o sladění výkonu, jakým způsobem přistupovat k přítomnosti rodičů.



Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rodič není návštěva. Bez souhlasu rodičů ani dětí vlastně není možné rodiče od dítěte oddělovat, zdůrazňuje náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic z Pirátské strany

Ta by měla být umožněna vždy, protože rodič není návštěva a nelze na ně pohlížet jako na návštěvu. Naopak jsme se snažili vyčíslit všechny benefity, které přítomnost rodičů v nemocnicích přináší, jako například kontinuita léčby v domácím prostředí, možnost klidnějších dětí, všechny zásadní věci. A co mám informaci, tak většina nemocnic se tuto metodiku snaží implementovat do praxe.

Kdo se práva na přítomnost rodiče má podle metodiky správně domáhat? Samo dítě nebo rodiče?

Tam na ně hledíme jako na neoddělitelnou jednotku a bez souhlasu rodičů ani dětí není možné rodiče a dítě oddělovat, což vyplývá i z mezinárodních úmluv a z dalších právních předpisů. Jediné, kdy je možné rozdělit rodiče a dítě, jsou poté některé možnosti, které jsou explicitně zmíněné v zákoně.



Hrozí nemocnici něco za to, když rodičům i u starších dětí nedovolí být? Jsou tam nějaké sankce i konkrétně v případě Thomayerovy nemocnice?

Co se týká Thomayerovy nemocnice, tak tam si myslím, že jsme to řešili i po naší linii. Myslím, že jsme došli k některým změnám i úpravám.

Momentálně připravujeme novelizaci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která by se měla týkat právě i § 28, který definuje, jakým způsobem a za jakých podmínek je umožněna přítomnost rodičů. A řešíme právě tu možnost, aby bylo jednoznačně definované, že nemocnice musí například vždy nabídnout jednu bezplatnou variantu přítomnosti zákonného zástupce během hospitalizace.

Nemocnice poté mají v některých případech nárok na poplatek za pobyt rodiče, i když nemá třeba k dispozici ani postel?

Ne. Chtěl bych jen říct, že nemocnice má právo na to, aby jí byly uhrazeny explicitní náklady, které hospitalizací vznikají. To znamená, že pokud vám například poskytne některé hygienické pomůcky nebo pokud něco spotřebujete - dá vám oběd, tak za tento oběd má opravdu nárok na úhradu.

Pokud ale nečerpáte žádnou z těchto služeb a jste tam například jenom na židli, kterou lze případně dát rychle stranou v případě nějaké kritické situace, tak tam nárok na poplatek za přítomnost rodiče nemocnici nevzniká.

Jak by měla přítomnost rodiče u dítěte vypadat, když je na jednotce intenzivní péče nebo po operaci?

Co se týká po operaci, tak tam většinou nebývá zásadní problém.

Na jednotkách intenzivní péče ten problém bývá větší. Tam je zapotřebí, aby nemocnice měla jednoznačně vysvětlené ve svém vnitřním řádu, za jakých podmínek je to možné.

Vnitřní řád není nadřazen zákonu, to znamená, že by neměl explicitně připouštět možnost, že tam rodiče vůbec nebudou, ale spíše za jakých podmínek a za jakých okolností je přítomnost možné realizovat.

To by mělo být řešeno právě vnitřním řádem. Samozřejmě je zapotřebí přihlédnout i k hygienickým předpisům a zvláště třeba u jednotek intenzivní péče jsou hygienické předpisy velmi přísné.

