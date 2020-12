Na covidových odděleních se vánoční zázraky nekonají. ‚Asi budeme rušit plánované dovolené.‘

„Nikam nechodím, jen do práce. Jsem pouze s rodinou, s přáteli se nestýkám, jen přes sociální sítě nebo si zavoláme,“ říká zdravotní sestra Tereza Kolaříková, která si nařídila v podstatě ‚osobní lockdown‘ a to je asi jediné, co může proti epidemii dělat. Pracuje na ortopedii, ze které se stalo covidové oddělení před třemi měsíci. „Vypadá to, že se z toho ještě pár měsíců nevyhrabeme, ale nic s tím neuděláme. Síla už ale ubývá.“ Tereza má tři dny dovolené před Vánoci, na delší volno nemyslí.

Budeme muset změnit index rizika, nejpozději k 1. lednu, říká Dušek k antigenním testům a systému PES Číst článek

„Žádné velké dovolené ani odpočinek během svátků v plánu nejsou,“ pokyvuje s tužkou v ruce před hromadou dokumentů staniční sestra Michaela Karešová, která si od března vzala v celku jeden týden dovolené. „Nezavřeli jsme, jedeme nonstop a není kdy. Jediné, co můžu dělat, je každému v okolí vykládat, ať sedí doma.“

To samé říká příbuzným, kteří navštěvují pacienty na covidovém oddělení. „Asi se to ale míjí účinkem, když vidím, co se děje venku, kde je všude tolik lidí. Sytý hladovému nevěří,“ vypráví sestra Radiožurnálu.

Rušení oddělení

Na covidová oddělení jsou od začátku podzimní vlny přeřazení zdravotníci z jiných oddělení. Na bývalé ortopedii slouží i mladý neurochirurg Vlastimil Tomášek. Lékařskou fakultu ukončil před rokem a půl a místo svého oboru se tu zabývá internou.

„Mně to nevadí, spoustu věcí se přiučím. Ale vidím kolem sebe, jak jsou sestřičky unavené a deprivované, takhle to nemůže jít do nekonečna. Hrozně si přeju, aby se stal zázrak a to covidové šílenství skončilo,“ říká.

Vězeňská služba zaměstná ve svých nemocnicích odsouzené lékaře. Prvním je Kott z kauzy Rath Číst článek

Na tomto oddělení se zatím zázraky nedějí. Minulý týden tu měli patnáct pacientů a vypadalo to nadějně. „Uplynul týden a máme jich tu třicet, takže nám zbývá jedno volné lůžko,“ vypočítává Petr Snopek, který zastává funkci vrchní sestry oddělení ortopedie, ze kterého je teď, jak slangově říkají zdravotníci „covidárium“.

Nedostatek personálu

Ve čtyřech krajských nemocnicích Zlínského kraje chybí kvůli karanténě, nemocem a péči o rodinu přes 450 zdravotníků. Předseda jejich představenstva Radomír Maráček opět vyzývá profesionály z oboru, aby se vrátili pracovat do zdravotnictví.

„Už jsme vedení našich oddělení seznámili s možností, že bude nutné zrušit plánované dovolené. Je nám to líto, ale personál je klíčový a i tak budeme mít problémy otevřít dostatečný počet covidových stanic,“ popisuje Maráček.

V Česku se postupně zvyšuje kvůli narůstajícímu počtu infikovaným i covidové číslo R a místy roste tlak na nemocniční péči. Experti zvažují, zda vládě navrhnou přechod do pátého stupně protiepidemického systému.