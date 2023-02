Chirurgické centrum pro operace páteře ve zlínské nemocnici je v ohrožení. Náhradní je až v Olomouci

Budoucnost spondylochirurgického centra v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně je v ohrožení. Pracovišti totiž ministerstvo zdravotnictví neudělilo statut vysoce specializované péče.

Spondylochirurgie je medicínský obor, který se zabývá diagnostikou a hlavně chirurgickou léčbou poranění páteře v celé délce – takže k nejčastějším výkonům patří například operace plotének. Ve zlínské krajské nemocnici tuto péči obstarává tým neurochirurgického oddělení.

Důvodem pro ministerské zamítnutí je nižší než požadovaný počet výkonů, které toto specializované pracoviště uskutečnilo v letech 2020 a 2021.

Nemocnice se tedy proti rozhodnutí ministerstva zdravotnictví odvolala, záležitost řeší právní oddělení rezortu a rozhodnutí je na ministrovi.

Nemocnice nesouhlasí

Vedení nemocnice poukazuje na fakt, že ministerstvo hodnotilo zcela mimořádné období, kdy chod nemocnice značně omezovala pandemie covidu-19.

Zlínský kraj byl jedním z nejpostiženějších – nemocnice jela ve zcela jiném režimu, kdy se ve velkém rušily plánované operace a omezovaly se na nejnutnější minimum i akutní operace.

„Neurochirurgie stejně jako jiná oddělení nemohla běžně poskytovat péči v rozsahu, v jakém byla zvyklá. Před pandemií i v letech potom byly požadavky splněny beze zbytku,“ tvrdí primář Petr Linzer.

Zlínské centrum zatím funguje naplno. Pokud by ale statut nezískalo, nemohlo by provádět některé typy výkonů, za kterými by pacienti museli dojíždět jinam.

Nejbližší podobné pracovistě je ve Fakultní nemocnici Olomouc.