Nemohoucím komise urnu přinese, do izolace nikoli. Volit z nemocnice lze jen s voličským průkazem

Hlasovat lze nejen ve volební místnosti. Nemohoucím komise může donést přenosnou volební urnu domů nebo do nemocnice. V druhém případě je ale potřeba mít u sebe voličský průkaz. O ten lze zažádat nejpozději ve středu 5. června, ale už jen osobně na úřadě obce či městské části, upozorňuje další díl volební Vysvětlovny Radiožurnálu.

Drtivá většina voličů bude hlasovat ve volební místnosti. Pokud bydlíte ve svém okrsku dlouho, už zřejmě místo, kde volit, znáte. Napsané by mělo být také u hlasovacích lístků, případně na úřední desce.

Pokud ovšem nechcete volit ve svém okrsku, potřebujete voličský průkaz. O ten můžete žádat nejpozději 5. června, ale už jen osobně na obecním úřadě, případně na úřadě městské části, kde máte trvalé bydliště.

Existuje však několik výjimek, kdy volič nemusí přímo do volební místnosti. Nemohoucí osoby si mohou zavolat komisi s přenosnou schránkou přímo k sobě domů, vysvětluje ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

„Buď dopředu u obecního úřadu, anebo v den voleb – ideálně hned první den, aby to komise logisticky zvládla – můžete kontaktovat přímo okrskovou volební komisi, případně jí řekne obecní úřad. Členové okrskové volební komise pak přijdou za vámi s přenosnou volební schránkou,“ vysvětluje Jirovec.

Daná možnost se týká ale opravdu jen nemohoucích, není to náhražka volební místnosti pro každého. Další podmínkou je, že komise bude mít čas a prostor. „Pokud by dostala příliš mnoho žádostí, tak se může stát, že nemůže všechny vyřídit, protože to nestihne časově oběhnout,“ upozorňuje Zuzana Šrámková z ministerstva vnitra.

Do nemocnice s průkazem

Volit pomocí přenosné schránky je možné také v nemocnici. Tam dává seznam voličů dohromady personál a předává ho úřadu. Kdo dopředu ví, že v nemocnici stráví dny voleb kvůli plánovanému zákroku, měl by si vyřídit voličský průkaz.

Pokud volič ovšem voličský průkaz nemá a skončí v den voleb v nemocnici, v drtivé většině případů odvolit nemůže. „Leda že byste měli to jediné štěstí, že se vaše nemocnice zrovna nachází ve volebním obvodu, do kterého spadáte i vy,“ říká Tomáš Jirovec.

Při akutní hospitalizaci to tak bez voličského průkazu pravděpodobně nepůjde. Volit v těchto volbách nemohou ani ti, kteří mají nařízenou izolaci, jelikož drive-in stanoviště jako za covidu už fungovat nebudou.

Ať už ve volební místnosti, doma nebo v nemocnici, všude bude volič potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas, bez nichž odvolit nejde. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.