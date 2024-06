Nemůžeme přehlížet nárůst podpory extremistů v Evropě, řekl prezident Pavel k eurovolbám

Nelze přehlížet nárůst podpory extremistů v Evropě, je nutné tyto hlasy vnímat a přemýšlet, proč se to děje. Řekl k výsledkům víkendových voleb do Evropského parlamentu (EP) prezident Petr Pavel. Zároveň ale věří, že se základní hodnotové směřování EU v otázkách bezpečnosti nebo demokracie po volbách nezmění.

Pavel také poblahopřál zvoleným europoslancům a poděkoval voličům. „Účast dosáhla 36 procent, byla tak nejvyšší od našeho vstupu do EU. I přesto jsme stále na chvostu průměrné účasti v rámci unie,“ dodal.

