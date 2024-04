Němý svědek velké slávy: Areál světoznámé rukavičkárny v Abertamech už roky chátrá

Bývalá rukavičkárna v Abertamech se stala legendou díky svému významu nejen v regionu, ale i po celém světě. V minulosti se zde vyrábělo přes 6,5 milionu párů kožených rukavic za rok, což svědčí o vysoké úrovni průmyslového rozvoje a odborného know-how tehdejší doby. Produkce této továrny nejen pokrývala poptávku na domácím trhu, ale také se vyvážela do šedesáti zemí po celém světě, čímž Abertamy proslavila jako centrum rukavičkářského průmyslu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do areálu bývalé rukavičkárny se vydala redaktorka Jana Strejčková spolu s vedoucí abertamského muzea Lenkou Löfflerovou

Historie rukavičkářství v Abertamech sahá až do 19. století, kdy zdejší rodák Adalbert Eberhart založil první rukavičkářskou dílnu. Avšak vrchol tohoto průmyslového odvětví nastal v první polovině 20. století, kdy roční produkce překročila 6,5 milionu párů rukavic, a export se rozšířil do celého světa. Za největšího rozmachu v období dvacátých a třicátých let 20. století byla rukavičkárna v Abertamech vlastněna rodinou Zenkerů, kteří propagovali nejen vysokou kvalitu výrobků, ale i inovace ve výrobním procesu.

Nicméně po druhé světové válce se podnik dostal pod státní správu a postupně začal upadat. Kulminačním bodem se stal rok 1998, kdy provoz definitivně zastavil, a rukavičkářství v Abertamech zaniklo. Dříve prosperující továrna se proměnila v opuštěný areál. Její jedinou připomínkou slavné minulosti je místní muzeum.

Současný stav bývalé rukavičkárny v Abertamech je předmětem zájmu i obav místních obyvatel. Areál, který kdysi ožíval prací a aktivitou, dnes chátrá a jeho obnova zůstává v nedohlednu. Vila, která areálu dominuje, kdysi sídlo ředitelství závodu, stojí jako němá svědkyně velké slávy. Vlastnictví areálu přešlo v minulých letech do rukou italských investorů, revitalizace budovy ale zůstává pouhou otázkou diskuze.