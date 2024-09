Co do počtu získaných krajských zastupitelů se strana PRO 2022 Jindřicha Rajchla stala ve víkendových volbách úspěšnější než Přísaha nebo Piráti. Přestože měla své zástupce na nevolitelných místech, díky preferenčním hlasům se dostali do popředí a přeskákali na společných kandidátkách s SPD a Trikolorou jejich kandidáty.