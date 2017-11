Nenávist z facebooku zvedla vlnu solidarity. Na teplickou školu se vybralo už přes půl milionu

Základní škola v teplické Plynárenské ulici, na jejíž žáky nedávno rasisticky útočili lidé na internetu, obdrží finanční dar. Tisíce lidí začaly prvňáčkům vyslovovat podporu a někteří i posílat peníze. Zatím se sešlo již více než půl milionu korun. Teplice 14:10 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích, která vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích. | Foto: Zdeněk Traxler | Zdroj: Deník

Jedním z iniciátorů podpory je podnikatel Patrick Zandl. Ten na svém facebooku vyzval své přátele, aby teplické prvňáky podpořili.

„Je čas si to říct na rovinu. Když vidíme zlo a mlčíme, jsme sami součást zla. Udělat jen to málo jako říct 'je hnus navážet se do dětí, natož jim přát plyn' snad nevyžaduje velkou osobní oběť,“ napsal podnikatel a publicista na sociální síti. K příspěvku poté přidal odkaz na bankovní účet.

„Chtěl jsem jim jednoduše vyjádřit podporu a ukázat, že tu jsou lidé, kteří smýšlí jinak než ti, co na ně útočili. Ty děti chodí do školy a nemůžou za to, co se jim připisuje. Nevidím důvod, proč se do nich musí někdo navážet," popsal Zandl pro server Aktuálně.cz.

Výzvu zveřejnil ve čtvrtek 16. listopadu. Čekaly ho ale problémy, protože si svoji akci nezaregistroval jako sbírku, a navíc s dárci nesepsal smlouvy, měl by tedy sbírku zdanit jako vlastní příjem. Ve čtvrtek ale zveřejnil na twitteru, že vše už je v pořádku a veřejná sbírka pokračuje.

„Původně jsem tuto sbírku spustil jen mezi svými přáteli. Vybrali jsme půl milionu korun. Tohle je místo, kde můžou přispět i lidé, se kterými se neznám a kterým nejsou verbální útoky vůči dětem lhostejné,“ píše se v prohlášení druhé sbírky.

Sbírka na teplickou školu ZŠ Plynárenská už běží veřejně a otevřeně tady: https://t.co/JwZpqCyiOO - přehodil jsem to z té omezené sbírky mezi přáteli. — Patrick Zandl (@tangero) 22. listopadu 2017

Školu podpoří i výtěžek kampaně Romského stipendijního fondu. Kampaň nese název "Oni je do plynu, my je do škol!" a podle aktuálních údajů na ni přispělo 309 lidí částkou přesahující 230 000 korun.

Školu v teplické části Prosetice podpořila také například ombudsmanka Anna Šabatová nebo hudebník Michael Kocáb. Děti i učitele míra podpory veřejnosti těší, řekla serveru Romea.cz ředitelka školy Marcela Prokůpková.