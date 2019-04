Nenávistné komentáře řeší opět soud. Nejvyššímu státnímu zástupci připadá udělení pokuty nedostatečné

„A my na ně budeme platit… Proč ty autobusy radši nezapálili.“ Za tento komentář byla jeho autorce okresním soudem udělena v říjnu 2018 pokuta 500 korun. Napsala jej na facebooku k videu, které ukazuje, jak policie našla v kamionech migranty a přemísťovala je do autobusů, ve kterých je následně odvezla do uprchlického zařízení. Případem se bude opakovaně zabývat Nejvyšší soud. Informoval o tom server Aktuálně.cz.

