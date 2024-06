Není to hon na čarodějnice, ale na mě, rektor by se měl trošku ztlumit, říká Ševčík o situaci na fakultě

Miroslav Ševčík se vrací na „svou“ Národohospodářskou fakultu VŠE jako proděkan pro ekonomiku. A to i přes to, že podle rektora celé vysoké školy Petra Dvořáka jeho angažmá nepřinese uklidnění situace na fakultě, po kterém volá. Podle Ševčíka jsou však Dvořákovy požadavky nesmyslné. „Odvolal mě z politických důvodů, má ze mě obsesi,“ tvrdí Ševčík v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál a mluví o kolektivní vině pro celou fakultu. Rozhovor Praha 5:00 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co si představit pod funkcí proděkana pro ekonomiku? Co byste měl mít na starost, jestli už jste si nějak rozplánovali kompetence s děkankou Zubíkovou?

Kompetence nejsou rozplánovány, protože samozřejmě se k tomu musí napřed vyjádřit Akademický senát Národohospodářské fakulty (fakultní akademický senát dal ke jmenování Ševčíka proděkanem v pátek kladné stanovisko - pozn. red.). Ta funkce tady v podstatě v minulosti byla. Vykonával ji za mého děkanování pan proděkan Mirvald.

Jmenování Ševčíka proděkanem Do funkce proděkana pro ekonomiku vybrala Ševčíka nová šéfka fakulty Adéla Zubíková a v pátek ho formálně představila fakultnímu akademickému senátu. Ten se však k navrženým jménům pouze vyjadřuje (ze zákona je jmenování plně v gesci děkana). I kdyby ale kandidáty na proděkana schvaloval, měl by Ševčík místo prakticky jisté, senát fakulty je mu stále v drtivé většině nakloněný. Proti jmenování Ševčíka proděkanem se vyjádřili při hlasování jen zástupci studentů, zmiňovali hlavně obavy o pověst a směřování národohospodářské fakulty.

Měl na starosti sestavování rozpočtu, měl na starosti některé další činnosti s tímto spojené a samozřejmě je to otázka shánění peněz, kontaktů, smluvního výzkumu. Chceme se soustředit především na smluvní výzkum, který by nám měl přinést jednak finanční prostředky, jednak by umožnil profesionální růst našich mladých pracovníků, protože nevěříme tomu, jakým způsobem se rozdělují granty v rámci různých agentur, které zpravují různé státní instituce.

A do toho probíhá soudní spor proti rektorovi VŠE. Můžete přiblížit, jak by to bylo v případě, že by soud uznal vaši žalobu? Vystřídáte děkanku Zubíkovou a vrátíte se do čela fakulty?

To bude záležet na tom, co na to řeknou právníci, protože já předpokládám, že paní děkanka Zubíková je natolik schopná, že je schopna fakultu vést. Nicméně, já jsem bytostně přesvědčený o tom, že rektor mě odvolal z politických důvodů, nesmyslných politických důvodů, kde všechny ty důvody, které on uvádí, se potvrdily několikanásobně, ať už je to činnost politiků, které jsem kritizoval.

Protože já učím hospodářskou politiku, tak jsem bytostně přesvědčen, že na akademické půdě tyto názory musí zaznívat, tak, aby studenti měli možnost si vybírat a sami mohli posoudit, které názory se prosazují.

Dneska mi vývoj dává jednoznačně za pravdu ve všech těch výrocích, za které mě rektor politicky odvolává a který vyvolal politickou štvanici nejenom na mě, ale i na další členy fakulty. Ten reálný vývoj mi dává ve všem za pravdu.

‚Kolektivní vina‘

Na druhou stranu, rektor tam mezi těmi výroky třeba zmiňoval, že jste o premiérovi Petru Fialovi (ODS) říkal, že je hňup.

No a to se nepotvrdilo několikanásobně?

To je asi subjektivní hodnocení.

Myslím, že to ukazují volby a že to ukazují názory našich spoluobčanů, kdy premiér Fiala je považován za nejslabšího premiéra vůbec v historii novodobé České republiky. A hňup není žádné sprosté slovo, hňup vyjadřuje u nás na Moravě hloupého člověka. A jestliže se podíváte na vyjadřování pana premiéra Fialy v minulosti k Evropské unii a podíváte se v současné době, tak si to každý posoudí, jak chce.

Jaká by byla vaše reakce na slova rektora Petra Dvořáka, který mluvil o tom, že pokud se nepodaří děkance sestavit tým, který by uklidnil situaci na fakultě, tak připouští i možnost zrušení celé fakulty.

Pane redaktore, situace na fakultě je klidná, kdyby ji nerozeštvával svými výroky pan rektor. Toto je typická ukázka totalitního myšlení, protože fakulta netrpí ani nedostatkem peněz, fakulta normálně funguje, fakulta normálně vyučuje, fakulta plní všechny další povinnosti, které plnit má.

A jestliže on má obsesi ze mě, nebo jestli má komplex z mé osoby, tak ať to prosím neřeší na úkor fakulty.

Pan rektor dokonce prohlásil, že bychom měli nést všichni členové fakulty jakousi sebereflexi. To už je kolektivní vina. Toto je totalitní praktika, která nikdy na akademické půdě za novodobých dějin České republiky nebyla. A představte si, že já jsem ji nezažil ani v době, kdy jsem tady studoval, což byl komunistický režim, a ani v době, kdy jsem tady pracoval už od roku 1983.

To je totální vyhrožování a jaksi svalování jakési kolektivní viny. Copak ti lidé mohou za něco, když plní své pracovní povinnosti? Copak oni mají nést jakousi sebereflexi, kterou on požaduje?

Copak je to normální, aby on vyhrožoval zrušením fakulty kvůli tomu, že tady je a přednáší nějaký Ševčík, který by chtěl využívat akademické svobody? Copak on může rozhodovat proti demokraticky a svobodně zvolenému orgánu? Copak on může zasahovat do autonomie fakulty? Co to je za jednání? Trošku by se pan rektor měl ztlumit.

A pokud tedy kritizujete rektora, že používá kolektivní vinu, tak pokud byste to vzal tak, že zmínka o sebereflexi mířila konkrétně na vás, tak nějak pozměníte své jednání?

Pane redaktore, moje sebereflexe spočívá v tom, že jsem se do ničeho dalšího nezapojoval, i když mě žádali, abych vystupoval veřejně a abych pomáhal některým politickým subjektům. Tak jak vidíte, to je sebereflexe až taková, že jde nad rámec Ústavy. On v podstatě asi chce, abych mu políbil prsten a abychom se před ním sklonili a aby se řeklo, že měl ve všem pravdu.

Neměl pravdu vůbec v ničem. Je to zbytečná šikana, je to hon. Už mi píšou lidi, že to není ani hon na čarodějnice, ale že to je hon na Ševčíka.

Když mluvíte o klidné atmosféře na fakultě, tak co říkáte na vyjádření studentů, kteří mají strach, možná z pedagogů, ale jak pan docent Váňa upozorňoval, tak se bojí i druhá strana. Jak to na vás působí? Je to klidná atmosféra?

Za mě to působí tak, že právě tady je skupina studentů, která vyvolává strach u jiné skupiny studentů. Vyvolává strach díky svým nekompetentním vystoupením, která mohou vést dojmu na veřejnosti, že se tady snad neplní to, co by se mělo na vysokoškolské fakultě. A ti studenti samozřejmě mají strach z toho, co se jim stává na sociálních sítích, že jsou dehonestováni za to, že projeví svůj názor a že třeba řeknou, že s nimi nesouhlasí.

Takže tito studenti, kteří takto vystupují proti části vyučujících, nebo proti mně, tak tito studenti ale nemají žádný konkrétní argument. Oni argumentují něčím, co vůbec není pravda. Argumentují tím, že došlo k poklesu studentů, kteří si k nám dávají přihlášku. My ty tabulky máme. Není tomu tak.

Poklesy jsou stejné u některých fakult, asi šest, sedm roků. U dvou, tří fakult byly dokonce vyšší, než byly u nás. A když se zamyslíte nad tím, tak když mluvím s maturanty, tak ti vůbec ani děkany neznají. Takže spojovat to jenom s děkanem, pokles, který je většinou vyvolaný demografickým vývojem, je směšné.

Když mluví o strachu, tak můžou se bát vás?

Mě? Já, který se snažím všem studentům vycházet vstříc? Ne, ať přijdou, proč mají strach. Takže nikdy, nikdy ten strach vůbec žádným způsobem nemůže nastat kvůli něčemu, co by bylo spojené s výukou.

Podnět u Etické komise

U Etické komise VŠE nyní leží podnět na vaše chování. Měl jste zastavit vašeho kolegu Pavla Potužáka někde na chodbě a hrubým způsobem mu naznačovat, že má přestat podle vás lhát, jinak na něj něco zveřejníte. Jak se k tomu stavíte?

To je další lež a další fabulace a fáma. Pana Potužáka jsem potkal, to je pravda, na chodbě a požádal jsem ho, aby nedezinformoval veřejnost a nevedl kampaň na svých hodinách proti části našich vyučujících, protože říká nepravdu o fakultě. Požádal jsem ho o toto a jen jsem mu sdělil, že jsme kvůli němu museli jeho výuku přesunout na jiného pracovníka, protože kvůli němu odcházely desítky studentů.

Takže toto vůbec není pravda. A já jsem mu jenom řekl, aby si tady toto uvědomil, že bych byl rád, kdyby používal korektní způsoby. Jinak si také myslím, že pan Potužák, protože to měl podat, máme etickou komisi tady, takže je to, dá se říci, věcně nepříslušný orgán, který by se tím měl zabývat. Protože to je etická komise školy, ale my máme etickou komisi národohospodářské fakulty. Takže to jenom pro informaci.

Když vás v tom podání parafrázuje a píše, že jste měl říct: „Pokud s tím nepřestanete, máme na vás materiál...“

To je lež!

Statistiky na NF VŠE Pavel Potužák pracuje s počty uchazečů na fakultu a srovnává je s počtem narozených dětí o 19 let dříve. Jeho grafy začínají již v roce 2010, kdy se Ševčík poprvé stal národohospodářským děkanem, a Potužák na nich dokazuje, že propad přihlášek mezi roky 2010 a 2022 byl 66 procent, zatímco demografický propad pouze 28 procent. Statistiky, které pak připravilo vedení v uplynulých dnech, se zabývají pouze roky 2014 až 2024. „Z údajů vyplývá, že pokles přihlášek ke studiu na bakalářském stupni studia od roku 2015 (žadatelé narození v roce 1995) až do roku 2017 (žadatelé o studium narození v roce 1997) prakticky odpovídal demografickému vývoji,“ docházejí k závěru vedoucí fakulty. Po opětovném nástupu Ševčíka do čela fakulty pak podle vedení počet přihlášek dokonce opět stoupal.

„...který ukazuje, že znevažuje své kolegy.“ Co za materiál může myslet?

Nemám žádný materiál. Mám pouze ty tabulky s počtem studentů, kteří odešli, a mám tabulky, které dokládají, že to, co používá on při svých prezentacích, je dezinterpretace počtu zájemců o naši fakultu.

Nutno podotknout, že když jsem se vrátil do funkce děkana, tak tam došlo k nárůstu počtu přihlášek asi o 100 kusů. Takže kdyby to chtěl takto interpretovat, že to je na bázi děkana a kdo je děkanem, tak by musel interpretovat i tady tuto skutečnost.

Ale já znovu zdůrazňuji, že jsem bytostně přesvědčen, že naprostá většina maturantů, kteří se k nám hlásí, vůbec neznají žádného děkana.

A když tedy pan Potužák, jak říkáte, kritizuje na svých přednáškách členy akademické obce, nesouvisí to s akademickou svobodou, na kterou se i vy často odkazujete?

Ale my nekritizujeme, nedehonestujeme, aniž by tam ti lidé byli. My to v žádném případě takhle neděláme. Akademická svoboda souvisí s tím, že může učit to, co potřebuje učit, co si myslí, že se má učit. A samozřejmě, pokud tohle chce dělat, tak by to mělo být asi na akademické obci, kam může přijít. Může přijít na akademický senát, může přijít na další zasedání různých fakultních institucí. Takže si myslím, že aby chodil a pomlouval jiné vyučující na hodinách, tak to si nemyslím, že je úplně mravné.

Stáváte se proděkanem pro ekonomiku. Pokud to správně chápu, na národohospodářské fakultě jsou dvě největší katedry, národohospodářská a katedra ekonomie. Nehrozí, že pokud na katedře ekonomie jsou kantoři, kteří třeba nesouhlasí s vašimi názory, že by se to projevilo v rozpočtu, o kterém budete rozhodovat?

Pane kolego, to nejde. Tam jsou stanovená jasná pravidla. Ta pravidla jsou stanovena pro všechny katedry stejná.

To znamená, že se tam stanovuje tarifní potřeba pro celý rok, pro celou katedru. K tomu se připočítává osm procent, protože tam mohou být další výdaje třeba na dohody o pracovní činnosti. K tomu se tam započítávají i částky, které se vyplácí potom jako náhrada za dovolené.

A pak za vědu je to rozpočítáno tak, že jsou ohodnoceny články za posledních pět let, to je za rok 2019 až za rok 2023. A podle těch bodů, které dostanou jednotlivé katedry, dostanou přidělené peníze.

Je možné, že historicky měly některé katedry peníze přerozdělovány jiným způsobem, protože se tam započítávaly třeba vědecké výstupy lidí, kteří už tady třeba dávno nebyli. Takže teď je to naprosto průhledné a nelze prostě jinak.