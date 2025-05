Neočekávaný balík na dobírku? Nejspíš se jedná o podvod, varují dopravci i obchodní inspekce

Už vám někdy dorazil nevyžádaný balík na dobírku? Může jít o podvod a rozhodně byste ho neměli přebírat. Před takovým trikem varuje třeba Česká obchodní inspekce nebo spotřebitelská organizace dTest, ale i dopravci. Některé firmy totiž balíky s pochybným obsahem rozesílají náhodně a doufají, že je neopatrní lidé zaplatí. Třeba jako nedávno maminka paní Ivany z Liberce. Praha 10:15 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna žena nedopatřením zaplatila neznámé firmě holící strojek, který si vůbec neobjednala (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přišla jsem z práce a maminka říká: ‚Vyzvedla jsem ti balíček za 1280 korun.‘ Měla jsem něco objednaného, ale bylo to za 1100 korun,“ přibližuje Ivana.

Podvody s nevyžádanými zásilkami se šíří Českem. Dopravci i ČOI radí balíky nepřebírat, pokud je nečekáme, a věc nahlásit policii. Poslechněte si celou reportáž Dominika Hrona.

„Vzala jsem ten balíček a koukám, že je menší, než jsem čekala, a už jsem věděla, že je něco špatně,“ říká a dodává, že ji někdo podvedl. Tímto nedopatřením nakonec zaplatila neznámé firmě holicí strojek, který si vůbec neobjednala. „Mám od té doby hrůzu a jsem nedůvěřivá. Bojím se cokoliv objednat, abych si zase nenaběhla,“ popisuje svůj strach.

Ivana není jediná. Česká pošta potvrdila, že se podobné případy stávají. Nedá se ale říct, jak často, tvrdí její mluvčí Matyáš Vitík: „Není to tak, že by tam byly nějaké výkyvy. Česká pošta se o těchto podvodech dozví pouze v případech, kdy jí to zákazníci sami nahlásí, případně když nás kontaktuje policie a vyžádá si k nim podklady.“

Dopravce ale nemá přehled o tom, jestli je zásilka nevyžádaná a směřuje na správnou adresu. Stejně tak nedokáže zjistit, jestli cena odpovídá obsahu. „Jsme zodpovědní za přepravu, nikoliv obsah zásilky. V tomto případě bych doporučil obezřetnost při sjednávání obchodu, a pokud v balíku není obsah, jaký by měl být, tak kontaktovat policii,“ radí Vitík.

Nepřebírat, hlásit

Zjišťovali jsme, jaká opatření mají další dopravci v Česku. Za Packetu se vyjádřil mluvčí Ondřej Luštinec: „Důležitá je vzájemná komunikace se zákazníky. Jsme rádi, když nás lidé upozorní. V případě zjištění, že se jedná o podvodný e-shop nebo jiného odesílatele, ukončujeme s nimi spolupráci a věc oznamujeme policii.“

Podobné zkušenosti s nevyžádanými zásilkami popsala třeba i paní Hana z Karlovarska. Balíků prý přebírá hodně, také ona ale potvrdila, že po předchozích zkušenostech už je opatrná.

„Nepřebírám to. Co je nevyžádané, mi pošta okamžitě zruší,“ říká. Přesně takový postup doporučuje Česká obchodní inspekce, jak říká její mluvčí František Kotrba. „Odesílatelé podvodných zásilek zpravidla utajují svou totožnost. Je důležité před převzetím zásilky ověřit, zda si ji někdo z rodiny objednal, a pokud ne, tak ji nepřebírat,“ doporučuje.

Několika takovými stížnostmi se zabývá i spotřebitelská organizace dTest. Na svém webu píše, že i po převzetí zásilky se spotřebitel může bránit. V případě odesílatelů by totiž mohlo jít o bezdůvodné obohacení, které je možné vymáhat zpět. Šance jsou ale malé právě kvůli tomu, že se odesílatele zásilky nemusí podařit najít.