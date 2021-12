Výběr z médií: odklad zákroků pro neočkované, ovlivňování IT zakázek a rozvoj bytového fondu

Šéf ANO v Kroměříži Jan Pšeja ovlivňoval IT zakázky, píší Hospodářské noviny. Čtvrteční vydání Práva se zabývá zdražováním stavebních materiálů. Deník N informuje o zjednodušených podmínkách pro pořádání lyžařských kurzů. Mf Dnes si všímá odkladu plánovaných zákroků pro neočkované v mladoboleslavské nemocnici. Deník píše o tzv. energošmejdech a týdeník Ekonom popisuje rozvoj bytového fondu. Více ve výběru z médií, sestaveném Radiožurnálem. Praha 7:39 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníky chrání kromě respirátoru a roušky ještě obličejový štít | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Hospodářské noviny

Šéf kroměřížské buňky ANO Jan Pšeja podle Hospodářských novin ovlivňoval na tamní radnici IT zakázky. Deník vychází z interního auditu, který má k dispozici. Bývalý šéf odboru informačních technologií na radnici v Kroměříži podle deníku manipuloval tendry ve prospěch technologické firmy kvůli osobním vazbám na spolumajitele. Sám Pšeja to ale odmítá.

Právo

Letos stavební materiály v průměru zdražily o bezmála padesát procent a některé položky meziročně i o dvě stě procent. V příštím roce růst cen až o dvacet procent odhaduje pro Právo například šéf společnosti Stavospol stavebniny Pavel Žák.

Podle ředitele korporátního obchodu Generali České pojišťovny Libora Libicha se proto dá v roce 2022 očekávat ve stavebnictví útlum soukromých investic. Stát a obce podle něj budou ve výstavbě pokračovat. Kvůli rostoucím cenám ale i při stejných investicích ubyde počet zakázek.

Deník N

Nová vláda chce školám usnadnit pořádání lyžařských kurzů - na titulní straně o tom píše Deník N. Nově by mohl neočkovaných dětem stačit jen jeden PCR test - teď na něj musí každé tři dny. Noví ministři zdravotnictví a školství ale podle deníku ve svém návrhu zapomínají na podmínky pro vstup na lyžařské vleky a lanovky.

PCR testy se neočkované děti prokazují ve stravovacích zařízeních i v lyžařských areálech. Velká část škol kvůli tomu kurzy ruší. Budoucí ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN redaktorům Deníku N řekl, že jednodušší podmínky pro konání lyžařských kurzů oznámí hned v pátek po jmenování nové vlády. Jeho resort totiž lyžařské kurzy vnímá jako prioritu. Jako jednu z prvních věcí chce výjezdy řešit i budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Mf Dnes

Lidé bez očkování proti koronaviru si v mladoboleslavské nemocnici budou muset na plánovanou operaci počkat delší dobu. Všímá si toho Mladá fronta Dnes. Podle ní nemocnice pro neočkované pacienty odkládá neakutní zákroky. A to do doby, než se zlepší epidemická situace.

Nemocnice tvrdí, že tím chce neočkované pacienty chránit před nákazou koronavirem v areálu zdravotnického zařízení. Dalším důvodem je taky ochrana ostatních pacientů a personálu. Pro deník to řekl radní pro zdravotnictví Středočeského kraje Pavel Pavlík z ODS. Kraj nemocnici zřizuje. Zařízení se totiž obává, že nákaza zdravotníků by mohla ohrozit péči v plném rozsahu, upřesnila mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Deník

Hlavní sezónu teď nemají jen vlekaři nebo obchodníci, ale taky takzvaní energošmejdi. Upozorňuje na to Deník. Podvodníci se totiž snaží využít poslední chvíle před novelou energetického zákona, která by měla jejich praktiky výrazně omezit. Na uzavírání nevýhodných smluv by si tak měli dát pozor třeba někdejší klienti Bohemia Energy.

Novela zákona slibuje, že od ledna budou zákazníci před podvody lépe chráněni. Lidé budou moct například kdykoliv vypovědět zprostředkovatelům energií smlouvu, zprostředkovatel bude podle novely muset o své činnosti spotřebitele informovat, provozovat ji poctivě a zohledňovat práva klienta.

Ekonom

Prudký rozvoj českého bytového fondu týdeník Ekonom přičítá novele stavebního zákona z roku 2018. Ta umožnila sloučení územního a stavebního řízení a zkrátila zdlouhavé povolování staveb téměř o dva roky.

Data Českého statistického úřadu ukazujou, že za posledních 12 měsíců se v Česku rozestavělo 42 tisíc bytů. To se podobá situaci naposledy v roce 2009. Později – například kolem roku 2014 - se stavěla jen asi polovina.