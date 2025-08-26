Neopodstatněné. Nejvyšší soud vyřídil dovolání Davida Ratha a spol. ve druhé větvi korupční kauzy
Nejvyšší soud odmítl dovolání aktérů druhé větve korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha (dříve ČSSD). Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil úřad nejvyšší žalobkyně, jenž byl jednou ze stran řízení. Rath a ostatní spolupachatelé brojili proti pravomocnému trestu, který dostali za podíl na korupci při zadávání zakázek ve středočeských nemocnicích.
David Rath už si svůj trest odseděl. Žádný výrok soudu už ho zpátky do vězení nepošle, stejně jako mu nevrátí čas strávený za mřížemi. Přesto bývalý hejtman Středočeského kraje, exministr zdravotnictví a někdejší poslanec za ČSSD čekal, stejně jako další jeho komplicové, jak Nejvyšší soud vyřídí jejich dovolání.
Bránili se tím vůči pravomocnému rozsudku Vrchního soudu v Praze z června 2022, jenž potvrdil tresty ve druhé větvi jejich korupční kauzy. V ní se rozdávaly úplatky za manipulaci zakázek ve třech středočeských nemocnicích, v nichž šlo o opravy pavilonů v jednotlivých zařízeních či dodávku sanitek.
Nejvyšší soud bez pozornosti veřejnosti rozhodl o dovoláních už letos v březnu. Jenže další čtyři měsíce psal odůvodnění svých závěrů, přičemž teprve tento měsíc se dostalo odsouzeným do rukou. A server iROZHLAS.cz nyní zjistil, že Nejvyšší soud na obranu Ratha a spol. nepřistoupil.
Neúspěšné dovolání Ratha a manželů Kottových
„Z rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bylo Nejvyššímu státnímu zastupitelství aktuálně doručeno, vyplývá, že Nejvyšší soud odmítl dovolání všech devíti obviněných, včetně dvou právnických osob, jako neopodstatněné,“ sdělil redakci mluvčí úřadu nejvyšší žalobkyně Petr Malý.
Hlavní postavy případu, David Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová (dříve Pancová) a její manžel Petr Kott dostali ve druhé části případu nejtvrdší tresty. Pražský vrchní soud je poslal na osm let do vězení. Skupina si domluvila úplatky ve výši 66 milionů korun, z toho si stihli rozebrat tři miliony.
Kauza Rath II
Ve druhé větvi kauzy Rath padl pravomocný odsuzující rozsudek za přijetí úplatku, podílnictví, sjednání výhody při veřejné zakázce a poškození finančních zájmů Evropské unie. Manipulovalo se zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravou pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudováním parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavské nemocnici a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku.
„Mezi obviněnými, kteří podali dovolání, jsou i tři vámi zmiňovaní obvinění. O všech dovoláních bylo rozhodnuto jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu,“ potvrdil redakci Jiří Wažik, mluvčí Krajského soudu v Praze, jenž kauzu rozhodoval v prvním stupni, že neúspěšně se bránili proti pravomocnému verditku také Rath a manželé Kottovi.
Podle spolehlivých zdrojů iROZHLAS.cz z prostředí justice se později odmítnutými dovoláními snažili zvrátit pravomocný verdikt ještě bývalý ředitel stavební firmy Metrostav Pavel Pilát, někdejší manažer stejné společnosti Pavel Anděl, exředitel středočeské záchranky Martin Houdek, manažer zdravotnické firmy Puro-Klima Martin Jireš, zdravotnická společnost Hospimed a zmíněná firma Metrostav.