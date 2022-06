Porušovali zákon, který sami schválili. Proč policie přestala stíhat hejtmana Schillera a poslance z ANO?

Oba pobírali část odměn za práci na Krajském úřadě v Ústí nad Labem neoprávněně. Oba byli totiž současně poslanci. Podle trestního zákoníku šlo o podvod, přesto nakonec policie a státní zástupce vyšetřování odložili. Proč ústecký hejtman Jan Schiller a jeho stranický kolega Jan Richter (oba ANO) vyvázli bez trestu? Redakce iROZHLAS.cz prostudovala usnesení, která jejich stíhání zastavila. Ústí nad Labem 5:00 19. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie uvěřila vysvětlení Jana Schillera (ANO) a trestí stíhání odložila | Foto: Iveta Lhotská / MAFRA | Zdroj: Profimeda

V roce 2019 prošel sněmovnou nový zákon upravující výplaty odměn uvolněným zastupitelům. Pokud je daný zastupitel současně poslancem nebo senátorem, krátí se mu od ledna 2020 tabulková odměna na 40 procent.

Ústecký hejtman Jan Schiller i hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter to věděli. V roce 2019 pro změnu zákona zvedli ruku. A to dokonce dvakrát. Přesto oba později pobírali krajské odměny v plné výši.

Poslanec Richter byl v čele finančního výboru kraje v minulém volebním období, za rok 2020 se to týkalo měsíců leden až říjen, kdy se konaly krajské volby. Za šéfování výboru mu náležela odměna kolem 90 tisíc korun měsíčně hrubého a také tříměsíční „odchodné“, které mu úřad vyplatil ve stejné výši v listopadu, prosinci a lednu.

Schiller po listopadovém zvolení hejtmanem zůstal do konce roku i poslancem. U něj se tedy neoprávněné odměny týkaly necelých dvou měsíců.

Policie se kvůli tomu loni na podzim na oba muže zaměřila, a to poté, co na problém upozornily server Hlídací pes a Deník N. Stíhání ale nakonec letos na konci dubna odložila. A důvod?

„Ačkoliv Jan Schiller znal zákonnou úpravu, která omezovala jeho odměny uvolněného člena zastupitelstva, pobíral je v neoprávněné výši po tak krátkou dobu, že lze přisvědčit jeho vysvětlení dané situace,“ napsal státní zástupce do usnesení, které má redakce k dispozici.

Hejtmanovo vysvětlení

Schiller dle dokumentu uvedl, že si výši odměn na svém účtu zkontroloval v prosinci, jen zhruba měsíc poté, co nastoupil do funkce. „Byl uklidněn tím, že výše odměny skutečně byla zhruba poloviční proti jeho obvyklé výši,“ popsal. Jenže si neuvědomil, že odměnu čerpal jen za půlku měsíce. Do funkce byl totiž zvolen v polovině listopadu.

Platbu za prosinec 2020 a leden 2021 pak prý už nekontroloval. „Byl v dané době ve své funkci hejtmana krátce a spoléhal dle své výpovědi na řádný chod úřadu a bezchybnou práci jeho zaměstnanců,“ dodal k tomu dle usnesení.

A policie jeho vysvětlení uvěřila. „Současně proti závěru, že by se Jan Schiller chtěl neoprávněně obohatit, svědčí i sama skutečnost, že se mandátu poslance PS PČR a s tím spojených výhod bezprostředně po svém zvolení hejtmanem Ústeckého kraje dobrovolně sám vzdal,“ popsala policie.

Účel stíhání byl naplněn

To jeho stranickému kolegovi, poslanci a hlavnímu manažerovi hnutí ANO Janu Richterovi přišla příliš vysoká odměna na účet třináctkrát za sebou, a to od ledna 2020 do ledna následujícího roku.

Státní zástupce došel k tomu, že „ke spáchání předmětného skutku došlo“. Stíhání ale zastavil, a to především proto, že Richter byl do té doby bezúhonný a hned, jak se na chybu přišlo, začal vše řešit a peníze vrátil.

„Když se na toto přišlo, a to podezřelý poukázal na svou účetní zpracovávající mu daňové přiznání, jež jej na pochybení upozornila, okamžitě počátkem června 2021 obdržený přeplatek na odměnách vrátil,“ napsal státní zástupce do usnesení. Účel trestního stíhání tak byl podle něho naplněn.

„Vzhledem k (…) způsobu promění činu a jeho následku a okolnostem, za nichž byl spáchán, a vzhledem k chování podezřelého po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo,“ uzavřel státní zástupce.

Krajský úřad označil už loni celou věc za nedopatření s tím, že oba muži neoprávněně vyplacené peníze okamžitě po výzvě vrátili.

„Na základě výše uvedeného podnětu bylo zjištěno, že opravdu došlo k politováníhodnému nedopatření ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s tím, že nebyla zohledněna současně vykonávaná funkce poslance Parlamentu České republiky spolu s funkcí uvolněného krajského zastupitele u Mgr. Jana Richtera a u Ing. Jana Schillera. Jedná se o právní úpravu platnou s účinností od 1. ledna 2020,“ napsal na webu.