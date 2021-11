Kauza Chambon: žalobce navrhl lobbistovi Janouškovi a dalším čtyřem lidem až devítileté tresty

Státní zástupce ve čtvrtek navrhl podnikateli a lobbistovi Romanu Janouškovi trest vězení až osm let v případu údajně neoprávněných úhrad pro společnost Chambon. Lékařku Soňu Pekovou chce poslat za mříže až na 8,5 roku, další tři obžalované by podle něj měl soud potrestat nepodmíněnými tresty od sedmi do devíti let. Žalobce je viní z toho, že podvodně vylákali od zdravotních pojišťoven stamiliony korun. Všichni u soudu vinu popřeli. Praha 17:26 11. 11. 2021 (Aktualizováno: 18:11 11. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Janoušek | Foto: Petr Novotný | Zdroj: Profimedia/CNC

Společnost Chambon, ve které většina obžalovaných působila, prováděla podle státního zástupce Alexandra Dadama v letech 2009 až 2011 nejprve přes jinou laboratoř a pak i sama vyšetření na přítomnost extrahumánního genomu, což jsou zejména infekční viry či bakterie. Protože k tomu neměla oprávnění, účtovala pojišťovnám za analýzu lidské DNA, která je dražší.

Lobbista Janoušek požádal o započítání doby přerušení trestu. Mohlo by mu to pomoci z vězení Číst článek

Peková podle žalobce „zatajila skutečnou povahu vyšetření“, která Chambon vykonávala. „Činila tak záměrně,“ uvedl v závěrečné řeči.

Společnost pak podle něj zasílala pojišťovnám takové informace, na základě kterých nemohly zjistit, co laboratoř dělá.

Státní zástupce kvůli tomu obžaloval Pekovou, doktora Tomáše Kozáka a podnikatele Petra Ullricha a Luboše Paška z podvodu. Podle obžaloby od zdravotních pojišťoven podvodně vylákali přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů se získat snažili. Hrozí jim až desetileté vězení.

Nejvyšší trest požaduje žalobce pro Ullricha, kterého chce poslat do vězení na osm až devět let. Ostatním navrhuje tresty od sedmi, respektive 7,5 roku, do osmi let. Paškův advokát Prokop Beneš, který se ve čtvrtek jako jediný z právníků dostal k přednesu části své závěrečné řeči, označil navrhované tresty za drakonické.

Právníci obžalovaných na počátku hlavního líčení uvedli, že v laboratoři Chambon pracovali elitní odborníci, kteří ve svém oboru představovali absolutní špičku. Společnost dělala diagnostiku nehumánního genomu. Protože na diagnostiku neexistoval v sazebníku výkonů přesný kód k proplacení pojišťovnami, účtovali stejně jako řada dalších zařízení za nejpodobnější úkon.

Benešová podá kárnou žalobu na soudkyni, která prodloužila Janouškovi přerušení trestu Číst článek

„Scestná je představa o výjimečnosti Chambon,“ prohlásil ve čtvrtek státní zástupce. Stejnou činnost jako laboratoř podle něj poskytovala i jiná zařízení.

Podle právníků nevznikla v případu žádná škoda, neboť pojišťovny byly povinny výkony hradit. Dělaly to a nikdy oprávněnost laboratoře nezpochybnily. Pojišťovny se však u soudu přihlásily s nárokem na náhradu škody.

Peková prohlásila, že byla Chambon nejlepší laboratoří svého druhu a že si za jejími výkony stojí. Podnikatel Ullrich vypověděl, že firma jednala vždy transparentně, její metody pomáhaly zachraňovat životy a o její služby byl obrovský zájem ze strany nemocnic i lékařů. Janoušek se podle svého právníka Lukáše Trojana staral o investice firmy a podrobnosti o technické činnosti společnosti neznal.

Janoušek, který byl akcionářem Chambonu, se podle obžaloby nechal ve společnosti formálně zaměstnat jako ekonomicko-právní poradce. Od června 2009 do ledna 2011 si nechal vyplatit 62,5 milionu korun. Je obžalován z podílnictví, protože si podle žalobce nechal posílat peníze z trestné činnosti. Hrozí mu až osmiletý trest.

Janoušek byl již odsouzen k čtyřapůlletému vězení za úmyslné sražení ženy autem. Zatím ale strávil za mřížemi kvůli svému zdravotnímu stavu jen zhruba rok a čtvrt. Muž na počátku měsíce podal k pražskému městskému soudu žádost o započítání doby přerušení trestu do celkové doby výkonu trestu. Pokud by soud žádosti vyhověl, mohl by Janoušek být z vězení zřejmě propuštěn.