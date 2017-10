Neotevřeme hranice, nechceme nepřizpůsobivé. Soužití s nimi je téměř nemožné, řekl kladenský primátor

Z Kladna by se mohlo stát ghetto. Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) ho chce totiž nechat vyhlásit za sociálně vyloučenou lokalitu a bojovat tak s přílivem lidí závislých na sociálních dávkách. V pořadu 20 minut Radiožurnálu řekl, že nechce žádného nepřizpůsobivého ve městě. Kladno 21:51 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Volf, lídr vítězné Volby pro Kladno v kladenských komunálních volbách | Foto: Pavel Kozler

Podle Volfa by se omezení sociálních dávek mělo týkat pouze příspěvků na bydlení. „Ten, kdo by do Kladna přišel a chtěl příspěvky na bydlení, tak by už je nedostal,“ řekl Radiožurnálu. „Ve městě Kladně máme obrovské problémy s nepřizpůsobivými. Jsme na hranici sociálního smíru,“ vysvětluje primátor, podle kterého hrozí v ulicích Kladna nepokoje. Dochází totiž podle něj k 10 přestupkům a majetkovým trestným činům denně. A na vině jsou podle něj nově příchozí lidé.

Podle statistik pobírá doplatky na bydlení v Kladně 800 lidí, dalších 3500 obyvatel je na ně navázaných. To je celkem pět procent obyvatelstva. A právě tito lidé jsou podle primátora Kladna problematičtí.

Podle Volfa se nemůže stát, že by byly omezeny dávky pro lidi, kteří je potřebují. „Pokud se jedná o dávky, které jsou potřeba, je to slušný Kladeňák, tak nepřichází v úvahu, aby tuto dávku nedostal. Extrémní situace by nastala, když by se někdo dostal do svízelné situace, byl slušným člověkem a chtěl se přistěhovat do Kladna. Pokud by se toto stalo, tak to pracovní úřad lehce rozpozná, do jaké skupiny ten člověk patří. To nejde přehlédnout,“ vysvětlil primátor.

V Kladně prý kvete obchod s chudobou. „Dochází k tomu, že nepřizpůsobivý, ten, kdo nepracuje, nic nedělá, jenom se živí tím, že dostává dávky, dostává podporu, tak přijde na pracovní úřad, řekne: ‚Já nemám kde bydlet. Tady bychom se mohli nastěhovat, tady je volný byt, je tam tříměsíční kauce.‘ Pracovní úřad za něj zaplatí tříměsíční kauci, on se nastěhuje do panelového domu, tam bydlí slušní Kladeňáci a v tom domě je rázem apokalypsa, soužití neexistuje s touto komunitou, přizpůsobivost této komunity je naprosto nulitní a je to velice problémová lokalita.“

Volf přitom při diskusi o zákonu o sociálním bydlení, který by mohl situaci vyřešit, normu kritizoval a říkal, že není možné případy generalizovat, že se musí k případům přistupovat jednotlivě, velmi individuálně, protože jsou to konkrétní lidské příběhy. Nyní ale v Kladně prosazuje plošné řešení.

„To generální opatření je naprosto v pořádku. Pokud přijde slušný člověk, který potřebuje dávku, tak bude potřebovat dávku pouze na bydlení. Pokud je to neslušný člověk, je nepřizpůsobivý, tak je to o tom, že z pronajímané jedné místnosti pronajímatel vytěží až 15 000 korun.“

Kladno chce podle primátora zamezit hlavně přistěhování nových nepřizpůsobivých obyvatel. „Nechceme být jako Most. Neotevřeme hranice, nechceme nepřizpůsobivé. A dokonce se domníváme, že soužití s nepřizpůsobivými je téměř nemožné.“

Podobná opatření ale mohou způsobit, že se lidé dostanou do problémů. „A to my chceme. Pokud se sníží počet nepřizpůsobivých ve městě Kladně, tak to je naším cílem. Samozřejmě že nechceme žádného nepřizpůsobivého ve městě. Budu vždycky stát za Kladeňákama a nedopustím, aby nepřizpůsobiví se dostali na hranici deseti procent, to znamená, že ve městě se nedá žít. A my jsme na polovině a už máme obrovské problémy,“ řekl Volf.

Podle něj nepřizpůsobiví nemohou pracovat, protože jsou nevzdělaní. Ani své děti neposílají do školy. „S dětmi (nepřizpůsobivých – pozn. red.) jsem si povídal, dokonce jsem jim dával nějaké tužky a druhé, co jsem dělal, bylo, že jsem jim vyndával ruce z mých kapes, protože se mi snažili zcizit mobilní telefon a prošacovat mi kapsy. A to byly děti, které ani nechodily do první třídy,“ dodal kladenský primátor Volf.