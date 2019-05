Přehled tisku: psychopatismus u firemních šéfů, neplacené přesčasy a rekordní spotřeba energie

E15

Rekordní spotřeba energie, téma deníku E15. Všímá si, že díky dobré ekonomické situaci a velmi nízkým cenám loni Češi využili téměř 74 terawatthodin elektrické energie. To je nejvíc za posledních 38 let, kdy se tento údaj začal sledovat. Spotřeba elektřiny v Česku stoupá v posledních pěti letech. Mezi největší spotřebitele loni patřily velké firmy, naopak spotřeba malých podnikatelů a domácností mírně klesla. Největší spotřebu naměřil Středočeský kraj, kde funguje automobilka Škoda a také několik desítek velkých skladů.

Mf Dnes

Roste zájem investorů o studentské bydlení, všímá si Mf Dnes. Podle ní představují studentské koleje a soukromé byty zajímavé investiční příležitosti na rozdíl od běžných bytů, jejichž ceny už dosáhly stropu a není o ně takový zájem. Požadavky studentů na kvalitu bydlení se navíc zvyšují. Místo státních kolejí tak studenti stále častěji využívají soukromé bydlení, které přitom bývá i dvojnásobně dražší. Zvýšené nároky českých studentů souvisí podle Mf Dnes s celkovým dobrým stavem ekonomiky. Společnost je totiž bohatší, a tak očekává i vyšší životní standard. Soukromé koleje v Česku fungují v Praze Brně nebo Ostravě a většinou hlásí stoprocentní obsazenost.

Lidové noviny

Ministerstvo zahraničí začalo připravovat zakázku na přebudování svého IT systému. Chce tak zabránit podobným únikům informací, jako například v roce 2015 nebo 2017. Informují o tom Lidové noviny. Před dvěma lety se totiž objevila zpráva o tom, že neznámí hackeři roky stahovali data z e-mailů českých diplomatů a nabourali i korespondenci tehdejšího ministra Lubomíra Zaorálka z ČSSD. Ještě o dva roky dřív pak unikly soukromé e-maily bývalého premiéra Bohuslava Sobotky. Právě proto teď ministerstvo připravuje kompletní transformaci svého informačního systému, vysvětlují Lidové noviny.

Deník

Stát plánuje zavést zdravotní dokumentaci v elektronické podobě. Píše o tom regionální Deník. Podle ministerstva zdravotnictví to přispěje ke zvýšení bezpečnosti zdravotní péče. Takzvaná Zdravotní knížka by měla fungovat na podobném principu jako internetové bankovnictví. To znamená, že pacient by se mohl pomocí internetu přihlásit na svůj účet. Tam by našel informace například o tom, na jakých vyšetřeních v poslední době byl, kolik pobírá léků nebo kdy ho čeká další preventivní prohlídka nebo očkování. Vedení resortu počítá i s tím, že pokud pacientovi nějaká léčba nezabere nebo mu způsobí problémy, bude si to moct do své dokumentace zaznamenat, vysvětluje regionální Deník.

Hospodářské noviny

Soudní dvůr Evropské unie zpřísnil evidenci pracovní doby, píšou Hospodářské noviny. Reagoval tak na stížnost odborářů, že více než polovina práce přesčas není zaplacená. Rozsudek zaměstnavatelům nařizuje hlídat dodržování pracovní doby bez ohledu na to, kde a kdy člověk práci vykonává. České právo už přitom evidenci pracovní doby nařizuje. Zaměstnavatelé hlídají začátek a konec odpracované směny, přesčas nebo práci v noci. Podle zaměstnavatelů ale rozsudek ohrozí práci z domova. Ta je přitom velmi rozšířená a do budoucna bude ještě častější, především v internetových službách, vysvětlují Hospodářské noviny.

Právo

Více než pětina firemních šéfů vykazuje známky psychopatismu, upozorňuje na to deník Právo. Je to zhruba dvacetkrát častěji, než kolik je průměr v běžné populaci. Důvodem je mimo jiné to, že řada manažerů je pod stále se zvyšujícím tlakem. Některé vlastnosti psychopatismu se navíc podceňují, nebo jsou dokonce považovány za pozitivní osobností rysy. Mezi takové patří například neschopnost empatie, povrchnost nebo arogance. Podle výzkumu australského vědce vykazovalo známky psychopatismu celkem 21 procent posuzovaných manažerů. To je procentuálně stejné množství jako u vězňů, upozorňuje Právo.