‚Třikrát a dost.‘ Neplatiči pokut za vybrané závažné přestupky zřejmě přijdou o část dávek

Sněmovna souhlasila se strháváním neuhrazených pokut z dávek. Novelu zákona navrhla opoziční ODS, platit by měla od ledna příštího roku. Lidé by podle návrhu přišli o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud by opakovaně neplatili pokuty za vybrané závažné přestupky.

Praha 22:22 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít