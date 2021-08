Senátní výbor navrhl zamítnout novelu ‚třikrát a dost‘ o odebírání dávek. ‚Mohla by být zrušena,‘ říká Hilšer

Podle systému navrženého poslanci ODS by lidé, kteří opakovaně neplatí pokuty za přestupky, mohli přijít o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek strhávaly neuhrazené pokuty.

S návrhem nesouhlasí například senátor Marek Hilšer z klubu Starostové a nezávislí.

„Jsou zde výhrady ombudsmana, který upozornil na to, že tento zákon může být protiústavní nebo že protiústavní je. Nemůžeme nechat procházet zákony, které jsou protiústavní. To je pohled senátora a Senátu, protože pak by takový zákon mohl být zrušen,“ řekl Radiožurnálu.

Podle kritiků je návrh diskriminační a nepřináší řešení.

Naopak přijmout předlohu doporučovala sociálnímu výboru senátorka Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09.

„Respektuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny z toho důvodu, že tam byl tento návrh schválen opravdu širokým spektrem, drtivou většinou všech hlasů. Seznámila jsem se s tímto návrhem, který je z dílny ODS a vypracovaný na základě zkušeností z terénu, zkušeností starostů,“ vysvětlila. S návrhem ale neuspěla.

Stanovisko výboru je pro senátory jen doporučující, nikoliv závazné. Plénum Senátu bude o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi jednat příští týden.

Dětské skupiny

Sociální výbor Senátu naopak doporučil přijmout vládní novelu, která upravuje fungování dětských skupin. Zde proti nebyl nikdo.

Všichni přítomní senátoři byli pro schválení beze změny. Novela zákona zachovává fungování dětských skupin i pro starší děti a zakotvuje jejich financování včetně příspěvku rodičů. I tuto předlohu by měl Senát schvalovat příští týden.

Podle původního vládního návrhu měly z dětských skupin vznikat jesle, tedy zařízení pro nejmenší děti. Sněmovna vládní návrh celkově změnila úpravou zákonodárců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů, KDU-ČSL a Starostů.

Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 tisíci místy. Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Novela o přeměně dětských skupin na jesle souvisí s blížícím se koncem financování z unijních peněz.

Ošetřovatelské volno

Senátní sociální výbor podpořil i mírnější podmínky pro ošetřovatelské volno. Jde o novelu poslanců ČSSD, která zmírňuje podmínky nároku na ošetřovatelské volno a taky prodlužuje otcovskou dovolenou.

Otcovskou dovolenou předloha prodlužuje z jednoho na dva týdny a současně prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, o dobu případné hospitalizace novorozence. I o tom bude plénum Senátu rozhodovat příští týden.