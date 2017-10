Neplatíte alimenty na studující starší 18 let? Exekutor vám nově může zabavit řidičský průkaz

Exekutoři mohou od středy zabavovat řidičské průkazy neplatičům výživného, kteří nedávají peníze na své studující děti ve věku od 18 do 26 let. Doteď to mohli udělat jen dlužníkům alimentů na mladistvé. Zatímco sněmovnou prošla poslanecká novela bez větších emocí, ve společnosti vyvolává kladné, ale také velmi odmítavé reakce. Praha 13:50 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidičský průkaz (ilustrační foto) | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: Český rozhlas

„Neplatí, musím to z něj tahat pomocí policie a podávat trestní oznámení. Jenom díky tomu se mi dařilo sem tam něco vymoct,“ popisuje pro Radiožurnál Monica Šlehofrová z Prahy svou zkušenost s vymáháním výživného.

Neplatíte alimenty na dospělé studující děti? Exekutor vám nově může zabavit řidičský průkaz.

Nedávno se obrátila s žádostí o pomoc na bezplatnou poradnu. Tam jí řekli, že exekutor nemůže bývalému manželovi za neplacení alimentů odebrat řidičský průkaz, protože synovi už je víc než 18 let.

„Nikdo nezohledňoval to, že i po osmnáctém roku se studuje, tudíž by to mělo platit i dál,“ doplňuje Šlehofrová.

To se ale od středy mění. Začíná platit novela exekučního řádu, která umožňuje odebrat řidičský průkaz i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let.

Podle předkladatelů byla dosavadní praxe diskriminační. Novinku vítá také Asociace neúplných rodin, která poskytuje bezplatnou pomoc s vymáháním alimentů. Podle ředitele asociace Petra Sýkory se zabavování řidičského oprávnění osvědčilo.

„Řidičské oprávnění je velice úzce spjato s každým z nás. A když už je tu riziko, že by mělo být odebráno, tak se ta platební morálka zvyšuje. Zpravidla ve velmi krátkém čase se podaří dlužnou částku vymoci,“ přibližuje pro Radiožurnál Sýkora.

Dospělý nemá vyživovat dospělého, tvrdí Unie otců

O řidičský průkaz loni dočasně přišlo podle údajů Exekutorské komory 1400 lidí. Nyní by mohly přibýt další. Podle Asociace neúplných rodin se novinka dotkne čtyř procent všech případů, tedy maximálně desítek lidí.

Proti novince se staví Unie otců. Vadí jí hlavně to, že dospělý člověk má povinnost vyživovat jiného dospělého. Předseda unie Valentino Papazian si myslí, že novinka nic dobrého nepřinese.

„Další prohloubení rozvratu rodin, další neúcta vůči rodičům, vydírání rodičů. Způsobí to maximálně to, že člověk se zadluží někde jinde. Ztrátou řidičského průkazu navíc člověk ztratí práci nebo bude mít komplikovanější pozici na trhu práce,“ argumentuje Papazian.

Exekutor by podle zákona neměl odebrat řidičský průkaz tomu, kdo ho potřebuje pro své živobytí a závazky. Proti jeho rozhodnutí se může dlužník odvolat.

Asociace neúplných rodin uvedla, že v domácnostech, kde je jenom jeden rodič, v Česku žije zhruba 500 tisíc dětí. Čtyřicet procent lidí má podle organizace problém s hrazením alimentů. Výživné nejčastěji platí muži, celkem v 93 procentech případů, dodala asociace.