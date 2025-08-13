Nepotřebuji dostat Nobelovu cenu. Chci zůstat u toho, co mě baví, vysvětluje mladý herec a spisovatel

David Seltenreich se svou literární tvorbou bodoval na nejedné prestižní soutěži. Získal Cenu Waltera Sernera za psaní povídek, jež byly publikovány například v revue Paměť a dějiny. Dvě jeho díla byla také natočena jako audioknihy. Zvítězil v Dějepisné olympiádě 2023/24. Zároveň se věnuje herectví. Účinkoval v Národním divadle, ale i v rámci benefičních akcí na podporu Ukrajiny. Nejen proto se probojoval mezi 25 nejlepších středoškoláků v Česku.

Finalista soutěže Středoškolák roku David Seltenreich

Co pro vás znamená, že jste se dostal mezi 25 nejlepších středoškoláků v Česku?
Je to ocenění, kterého si moc vážím. Především v kontextu toho, že mezi oceněnými výrazně převažují zástupci technických a přírodních věd, zatímco já jsem do TOP 25 dovedl „propašovat“ obory humanitní a umělecké.

Samotnou soutěž a snahu dát možnost poměřovat své síly v mimoškolních aktivitách považuji za úžasnou iniciativu, a o to víc mě úspěch těší. Na druhou stranu pořád platí, že se rozhodně kvůli tomu necítím nijak speciálně. Fyziologické potřeby mám pořád stejné i po ocenění. Spíš jsem tím byl překvapený.

Proč jste se rozhodl dělat tolik aktivit navíc ke studiu střední školy? Co vás k tomu vedlo?
Rozhodně bych neřekl, že jsem se rozhodl dělat mnoho aktivit navíc z ničeho nic nebo z nějaké soutěživosti. Všechno vyplynulo víceméně přirozeně z mojí snahy věnovat se věcem, které mě baví.

Vždycky mě oslovovaly knihy, filmy nebo obrazy. Rád jsem o nich přemýšlel. Můj zájem o historii vyšel vlastně ze zájmu o zajímavé příběhy. Snažím se to ale nepřehánět. Nikdy jsem se jako účastník dějepisné olympiády neřadil mezi „šprty“ a neseděl hodiny s odbornými knihami – naopak jsem znalosti sbíral spíš průběžně z internetu, zámeckých prohlídek, beletrie či pamětních desek.

Začátky literární tvorby

Mé umělecké koníčky zase vycházely z jednoduché snahy něčím se bavit. Ať už je to napětí z živé akce při herectví a recitaci, nebo naopak samostatná práce při psaní literárních děl. Psát jsem začal za covidu skutečně hlavně z nudy. Nejdřív krátké a vesměs naivní detektivní povídky v duchu Agathy Christie, později jsem se přesunul k povídkám historickým, absurdním nebo psychologickým.

A těšilo mě vidět, jak jsem se kvalitativně posouval dál a jak jsem se učil na svou tvorbu nahlížet a přemýšlet o ní. Obecně platný zázrak umění – tedy že jsem schopný původně sluchový/vizuální vjem pomocí metafor a jazyka převést do čistě abstraktní podoby písma (nebo obráceně) a zachovat přitom jeho atmosféru, tempo a vůni – mě pořád naplňuje úžasem.

Snažím se tedy být akorát tím, kdo bude přispívat k jeho naplňování. S nadšením a snad i pokorou. Je to neustálé experimentování. Snažím se hledat fyzickou i duševní krásu, kterou má v sobě každý živý i neživý předmět. Odsud beru inspiraci. Za mými aktivitami proto stojí především stromy, nebe, krásná města nebo řeky a rybníky. A možná taky trochu grafomanie.

Čeho byste chtěl v životě dosáhnout? Čemu byste se chtěl věnovat?
V obecné rovině platí, že bych se rád dál věnoval věcem, které nejsou stereotypní a současně snad mohou být alespoň nějak přínosné pro ostatní.

Mým primárním zájmem je nyní literární tvorba, v níž chci pokračovat. Co zde můžu snad aspoň naznačit: V loňském roce jsem napsal historickou novelu jakožto svůj první delší autorský celek a nyní probíhá vcelku nadějně vyhlížející jednání s nakladatelstvím ohledně její publikace. Takže uvidíme, co z toho nakonec vznikne.

Důležité je publikum

Bude pro mě velkou ctí, pokud budu za svoje dílo nadále v budoucnu oceňován, současně já jsem až ten poslední, kdo je schopný zodpovědně říci, kam až můžu dosáhnout. Jakékoli umění nemůže přece existovat bez svého publika a jeho ohlasů.

Nemám proto v „to-do listu“ cíl získat Nobelovu cenu nebo prodat milion výtisků, protože já o tom vůbec nerozhoduji. A jsem za to rád. Zůstanu prostě u toho, co mě baví. Přinese-li mi to případně úspěch, udělá mi to radost, ale rozhodně se mu nemůžu cíleně přizpůsobovat.

Současně jako součást té cesty umělce a člověka s humanitními zájmy chápu nutnost sledovat společenské a politické otázky a případně se k nim vyjadřovat. To platí především v dnešní době, kdy se blbost a hranatý kvazifašismus opět začíná etablovat jako silný politický prvek. Je potřeba pomáhat v rozvoji kritického a sociálně citlivého myšlení ve společnosti, které je bohužel vytlačováno čím dál agresivnější rétorikou. To považuji za zásadní.

Ohledně studia vysoké školy ještě nemám zdaleka jasno, i když se mi to už blíží. Zvažuji několik oborů, jež logicky spadají nebezpečně blízko okruhu filozofických fakult. Dějiny umění, politologie… Ještě uvidím. Každopádně bych rád do uměleckého a myšlenkového světa přispěl právě tím dílem, o který bude zájem a který budu schopný nabídnout. Víc teď netuším ani já ani nikdo jiný.

Soutěž Středoškolák roku

Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.

‚Buďme hlavně lidi‘

Je něco, co byste chtěl vzkázat ostatním mladým lidem, svým vrstevníkům?
Vzkazovat je těžký úkol, třeba budu v tomhle směru chytřejší za pár desítek let. Zatím můžu snad říct aspoň tohle: Radujme se, buďme upřímní k sobě i ostatním, hledejme to hezké, co kolem nás je. Přemýšlejme o tom.

Dělejme věci, které nás naplňují. Nemá cenu se nuceně stylizovat do formálních byznysových či jakýchkoli jiných rolí a jít proti své přirozenosti. Zdaleka ne každý z nás dokáže v životě vyléčit rakovinu, naprogramovat novou umělou inteligenci nebo napsat Mistra a Markétku a je to tak správně.

Já taky nic z toho neumím. Nepotřebujeme stovky napodobitelů Einsteina, Čapka či Warrena Buffeta. Každý se ale může zajímat o věci kolem sebe, pomáhat ostatním a být prospěšný. To je zcela stejně důležité. Současně vím, že mám sám k tomuto ideálu dost daleko. Ale aspoň máme všichni ještě na čem pracovat. Buďme hlavně lidi a ono to nějak půjde.

