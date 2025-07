‚Nepovažuji to za reálné.‘ Rozsudek v kauze Čapí hnízdo nejspíš do voleb nepadne

Rozsudek v kauze Čapí hnízdo zřejmě nepadne do podzimních sněmovních voleb. Senát pražského vrchního soudu, který v červnu zrušil osvobozující verdikt nad předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, si nechal prodloužit lhůtu na vypracování písemného rozhodnutí. Informuje o tom server Seznam Zprávy. Obžaloba viní Babiše a europoslankyni za ANO Janu Nagyovou z napomáhání dotačnímu podvodu. Praha 18:10 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozsudek v kauze Čapí hnízdo zřejmě nepadne do podzimních sněmovních voleb (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Základní dvacetidenní lhůta na vypracování rozhodnutí skončila tento týden. „V dané věci byla prodloužena lhůta k vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí do 30. srpna 2025,“ sdělil serveru mluvčí pražského vrchního soudu Vít Tomáš Vatra. Podle něj je to běžná praxe, pokud je rozhodnutí komplikované.

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra se domnívá, že rozsudek v kauze tak nepadne do voleb, které se konají na začátku října. „Odhaduji, že je velmi málo pravděpodobné, kdyby se hlavní líčení konalo během tří, čtyři týdnů,“ řekl serveru.

Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna míní, že soudce Jan Šott se v září možná stihne s rozhodnutím seznámit, případně obešle účastníky řízení. „Ale nepovažuji za reálné, že by se to hlavní líčení i v září konalo,“ uvedl.

Čtvrtá žádost o vydání

Hnutí ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem nadcházejících sněmovních voleb. Babiš tak téměř jistě v nově složené Sněmovně zasedne. Soud bude proto muset už počtvrté požádat dolní komoru o vydání Babiše k trestnímu stíhání.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky.

Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Vyplacením dotace podle státního zástupce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun. Firma spornou dotaci v roce 2018 vrátila.

Vrchní soud v Praze zrušil na konci června rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše i Nagyovou osvobodil. Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.

Prezident Petr Pavel v červnu v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že chce v kauze Čapí hnízdo vyčkat nového rozhodnutí Městského soudu v Praze. Do té doby nechce spekulovat o tom, zda by Babiše po volbách případně jmenoval premiérem. Tehdy ale prezident také předpokládal, že soud rozhodne do voleb.