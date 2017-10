Nenávist vám zatemnila rozum, internet je plný fotografií, jak spíte u piva, řekl Rath soudci

Řadu ostrých prohlášení na adresu předsedy senátu Roberta Pacovského pronesl hned během prvního dne opakovaného hlavního líčení David Rath. Uvedl například, že nechce soudce, jenž nepožívá vážnost. Rathovi vadí fotografie, na níž je soudce Pacovský zachycen se sklenicí piva. Rath také soudci vyčetl, že ho "zaslepila nenávist" a nemůže tak o něm rozhodovat nestranně. Původní zpráva Praha 15:29 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath u Krajského soudu v Praze | Zdroj: ČTK

"Nepřeji si, aby mě soudil soudce, který se nechává fotografovat, když neplní povinnosti soudce. Mám právo požadovat, aby můj případ řešil soudce, který požívá vážnosti a jehož vážnost není snižována tím, že internet je plný fotografií, kde spí u půllitru piva," pronesl Rath.

Celý první den opakovaného hlavního líčení expolitik žalovaný z mnohamilionové korupce strávil zdůvodňováním, proč je soudce Robert Pacovský podjatý a neměl v jeho kauze rozhodovat. A mimo jiné oprášil jeden z nejvypjatějších okamžiků uplynulého hlavního líčení.

Fotografie soudce

V červenci 2015 přímo do soudní síně nechal během jednání přinést fotografii soudce Roberta Pacovského, na níž je zachycen, jak spí s pivem. Soudce tehdy fotografii nechal zabavit. A Rath na něj kvůli tomu podal podnět ke kárné žalobě. "Vy jste se dopustil závažné věci, odebral jste obhajobě materiály," komentoval Rath.



Soudce v jeho kauze podle něj čelí i obrovskému tlaku ze strany vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Rath například připomněl Zemanův výrok, že zvažuje kárnou žalobu na soudce vrchního soudu Pavla Zelenku, jehož senát zrušil původní rozsudek v kauze. Rath tak před krajským soudem uvedl, že je mu jasné, jak podruhé rozhodne. "Vezmete starý rozsudek, přidáte pár odstavců a pošlete to dál," řekl.

Nenávist vám zatemňuje rozum

Pacovského také osočil, že se mu chce pomstít. "Vám už ta nenávist vůči mně zatemňuje rozum. Z mnoha důvodů jsme se dostali do nepřátelské situace, je to absurdní divadlo, které by ani Havel nevymyslel. Vy se mi chcete jenom pomstít, já to lidsky chápu, pomstychtivost je rozšířená lidská vlastnost," vyčetl Rath Pacovskému.



Soudce je podle něj podjatý i kvůli rodinným vazbám: kvůli jeho strýci, advokátovi Michalu Pacovskému. Ten Ratha v předchozím průběhu hlavního líčení na okamžik zastupoval. Rath krátce před vynesením rozsudku ohlásil, že odebral moc svým dosavadním obhájcům Romanu Jelínkovi a Adamovi Černému a že ho zastupuje Michal Pacovský.



Advokát Pacovský ale obratem soudu oznámil, že Ratha nezastupuje. Rath a jeho obhájci ho prý oklamali. Myslel si, že má Ratha zastupovat v jiné kauze. Podle expolitika však v tomto lže. "Jak mě může soudit soudce, jehož rodinný příslušník o mně a mých obhájcích prohlašuje, že jsme ho oklamali?" tázal se Rath.



Někdejší hejtman však šel ještě dál, ze lži obvinil přímo soudce Roberta Pacovského. "Podle mého soudu pan soudce lhal v tom, že nevěděl, že jeho strýc převzal právní zastoupení, protože při výpovědi před soudem si jeho asistentka vzpomněla na telefonát z advokátní kanceláře Pacovský. Bohužel nebyla zbavena mlčenlivosti, a tak neodpověděla, zda o tom soudce Pacovského informovala. Mně přijde krajně nepravděpodobné, že jeho blízká spolupracovnice by mu hned neřekla, že jeho strýc převzal obhajobu," řekl Rath na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Soudce Robert Pacovský | Foto: Filip Jandourek

Rodinný komplot

Rath navíc rodinu Pacovských obvinil z komplotu i v jiných případech. Michal Pacovský vypověděl, že kauza Rath narušila jeho vztahy se synovcem, jenž exhejtmana soudí. Od startu hlavního líčení se oba nestýkali. Podle Ratha to nemusí být náhoda, obrátil se kvůli tomu na Nejvyšším státní zastupitelství. Michal Pacovský podle něj mohl chtít využít při obhajobě rodinných vztahů se soudcem. "Vy mě musíte nenávidět, to byste nebyl člověk, vždyť to zasáhlo do chodu vaší rodiny," řekl s síni soudci Pacovskému.



Před krajským soudem David Rath a dalších deset obžalovaných kvůli korupci ve Středočeském kraji stojí již podruhé. Již jednou od něj Rath odešel s trestem 8,5 roku, avšak odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil kvůli nezákonným odposlechům, klíčovému důkazu obžaloby. Odposlechy do hry pak vrátil Nejvyšší soud, jenž rozhodl, že je policie získala v souladu se zákonem.