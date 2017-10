Nepřála bych vám tam být, říká náměstkyně Schillerová o služebním bytu za pět tisíc

Jenom pár tisíc korun měsíčně platí zaměstnanci některých ministerstev za služební byty. Například šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček platí podle zjištění Radiožurnálu za garsonku v centru Prahy 1500 korun. Náměstkyně ministerstva financí Alena Schillerová téměř 5000 korun. Podle ní je cena záležitostí finančního ředitelství. Praha 15:14 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Bydlíte v 1+1 v centru Prahy za pět tisíc korun. Je podle vás tato cena přiměřená?

Já na tohle nejsem expert. Je to v budově GFŘ (Generálního finančního ředitelství - pozn. red.), ale nepřála bych vám tam být. Budova je ve špatném stavu. Okna se rozpadají...

Víte co, já to potřebuju jen na to, abych tam přespala, protože jsem stejně pořád v práci. Ale cena je odpovědnost GFŘ. Pokud jsem informována, tak je to podle nich ubytovna a cena je konstruována jako pro ubytovny. Ale nejsem na to expert. To je dotaz na GFŘ, oni ten objekt mají ve správě.

V případě pana Janečka jde o garsonku, vy máte 1+1. Byty se v této lokalitě pronajímají minimálně za 11 000 korun bez poplatků...

Nedokážu to posoudit. Jak říkám - tohle je dotaz na GFŘ, které to má v gesci a stanovuje nájem. Oni mají za úkol hlídat, zda je to v souladu s předpisy.

Můžete tedy alespoň popsat, jak to tam vypadá?

Je to zařízeno jednoduše: stůl, židle, postel. Mám tu sprchový kout, samozřejmě toaletu a takový starý sporák, ale já stejně nevařím, takže ho na nic nepotřebuju.

Od 1. 1. 2016 už nejste zaměstnankyně GFŘ. Z jakého titulu tam tedy bydlíte?

Bydlím tam od roku 2014, kdy jsem přišla pracovat na GFŘ. Když jsem pak byla vybrána na základě výběrového řízení do pozice náměstkyně, požádala jsem, jestli bych tam mohla zůstat. Protože jsem šla do nové pozice, čekalo mě strašně moc problémů a neměla jsem sílu se stěhovat.

Bydlím tam v souladu se směrnicí generálního ředitele, ze které vyplývá, že zaměstnanci ministerstva financí mohou být ubytováni v objektech GFŘ. Už tehdy jsem si zjišťovala, že je to zcela v souladu se zákonem.