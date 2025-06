Nepřecenit síly a dávat pozor na počasí. Turisté musí v horách dodržovat základní pravidla, říká záchranář

S blížícími se letními prázdniny očekává horská služba příval turistů. Někteří z nich ale občas podcení své fyzické síly nebo vybavení. Návštěvníky hor může také překvapit počasí, které se zejména na hřebenech umí změnit velmi rychle. Na co si dát pozor? „Hlavní je nepřeceňovat svoje síly a dobře si načíst trasu,“ apeluje záchranář a mluvčí horké služby Marek Fryš. Rozhovor Praha 17:51 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří turisté podcení své fyzické síly nebo vybavení. Návštěvníky hor může také překvapit počasí, které se zejména na hřebenech umí změnit velmi rychle (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se horská služba připravuje na letní sezonu a na návaly turistů v horách?

Pro nás je příprava na letní sezonu strašně jednoduchá. V průběhu dubna už většinou přezbrojujeme na letní techniku, protože nám zmizí z hor sníh. Jenom přezujeme čtyřkolky tak, jak potřebujeme, nachystáme letní svozní prostředky a víceméně jsme okamžitě připraveni na návaly turistů.

Příkladem jsou většinou Jeseníky, kde začínají okamžitě najíždět cyklisté a těch úrazů je tam spousta. To stejné v Krkonoších i na Šumavě s pěšími turisty. Horská služba v posadě pracuje kontinuálně a přechod je ze dne na den. Víceméně žádná velká delší příprava nemusí být.

Jaké řešíte v horách nejčastější úrazy?

V létě jsou to většinou úrazy turistů, kteří podcení svoji fyzickou kondici a dostanou se do problému z důvodu vyčerpání, nedostatečného oblečení nebo naopak nepořízení si ochrany proti slunečnímu záření. I přehřátí může být důvodem následného vyčerpání a stavu, který vyžaduje transport.

Pochopitelně dále jsou to úrazy, které se týkají pěších turistů, tudíž poranění pohybového aparátu. A pak jsou to hodně úrazy cyklistů, speciálně v místech, kde jsou bikeparky a rozlehlá sportoviště pro cyklisty. Tam je úrazů vždycky mnoho.

Základní pravidla do hor

Jsou nějaké věci, které turisté dělají – a rozhodně by neměli?

Většinou, když se něco přihodí, tak je to otázka několika událostí dohromady, které vyústí v to, že musí horská služba zasahovat. Ale v zásadě by měli lidé dodržovat pravidla základní přípravy pro pohyb v horském terénu. Měli by mít třeba vybavení do deště a neměli by zapomínat také na pití a jídlo.

Pochopitelně v dnešní době jsou hodně důležitou věcí aplikace, které mají nainstalované v telefonu. Ty umí třeba přivolat záchranáře nebo pomáhají v identifikaci počasí.

V horském terénu se počasí dokáže velice rychle změnit a rychle se vyvíjející přicházející bouřka může někoho zaskočit na hřebeni. Turistům pak hrozí jednak pochopitelně zasažení bleskem, ale i úrazy, které jsou s tím spojené, že se snaží co nejrychleji dostat do bezpečí, třeba, že na horské stezce uklouznou. Tohle jsou věci, které by určitě neměli lidé podceňovat.

Jsou v českých horách nějaká specifická místa, kde řešíte těch úrazů více než jinde?

Nejvíce úrazů je vždycky tam, kde je velká koncentrace lidí. Příkladem je například právě ta Jesenická Dolní Morava, kde jsou traily a pohybuje se tam velké množství lidí. To máte stejné v zimní i v letní sezoně. Ve chvíli, kdy se na horách pohybuje větší množství lidí, tak je větší potenciál k tomu, že se stane nějaká nehoda.

Za posledních pár dnů zemřelo ve slovenských horách dohromady pět turistů. Pokud se Češi vydají do větších hor, na co by si měli dát pozor?

Takový člověk by pochopitelně měl mít větší zkušenost. Pohyb ve větších horách vyžaduje lepší nástroje k orientaci. Je potřeba si zpracovat túru, připravit si to nad mapou. Popřípadě mohou využít třeba i některých horských vůdců v daném místě, kteří jim minimálně poradí, která z cest je v dané lokalitě vhodná.

Pochopitelně mohou kontaktovat i záchranáře v dané oblasti, kteří jim jsou schopni poradit, kam se vydat nebo nevydat a která oblast je pro ně vhodná. Stejně to je i u nás.

Hlavní je ale nepřeceňovat svoje síly a dobře si načíst trasu. Může se stát, že po cestě narazí třeba na nějakou lezeckou část. A pokud na to není člověk vybavený a nemá žádné zkušenosti, tak to opravdu hrozí nehodou.