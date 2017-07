Nepřišla kvůli nemoci k soudu, na Klausově oslavě ale byla. Omluvenku Nečasové prověří znalec

Obvodní soud pro Prahu 1 nechá prověřit neúčast Jany Nečasové u hlavního líčení v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství. Její omluvenkou se bude zabývat soudní znalec. Zjistil to deník Právo. Bývalá šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase nepřišla na červnové jednání kvůli údajné nemoci. Zhruba o týden později se přitom ukázala na oslavě narozenin exprezidenta Václava Klause. Praha 9:17 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Nečas a Jana Nečasová, soud | Foto: Filip Jandourek

„Tato událost vzbudila pochybnosti, takže jsem přizvala soudního znalce. Považuji to v tomto případě zcela namístě,“ řekla v úterý Právu soudkyně Pavla Hájková.

Znalec dostane k dispozici lékařskou dokumentaci a prověří, jestli zdravotní stav Jany Nečasové (dříve Nagyové) byl skutečně tak špatný, že k soudu nemohla přijít. Výsledky mají být podle deníku známy do konce srpna. Pokud znalec zjistí, že Nečasová byla schopná se hlavního líčení zúčastnit, zváží soudkyně, jestli ji nevezme do vazby.

„Pokud znalec odpoví, že byl obžalovaný schopen účastnit se hlavního líčení, pro mě to znamená, že se vyhýbal hlavnímu líčení,“ dodala pro Právo Hájková s tím, že se může jednat o důvod, proč někoho poslat do vazby. Znalec by měl také posoudit, jestli bude moct Nečasová příště k soudu dorazit.

K soudu nepřišla, na oslavě narozenin byla

Hlavní líčení v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství mělo původně pokračovat od 5. do 8. června. Bývalá šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase ale nepřišla na jednání kvůli údajné nemoci.

„Mám potvrzeno, že to vypadá na dlouhodobou pracovní neschopnost,“ bránil ji tehdy obhájce Eduard Bruna. Nečasová navíc nesouhlasila s tím, aby se jednalo v její nepřítomnosti. Z jednání soudu se omluvila i při projednávání případu v dubnu a květnu.

Bývalá šéfka premiérova kabinetu se pak ale 19. června ukázala po boku svého manžela na oslavě 76. narozenin exprezidenta Václava Klause na pražské Hanspaulce.

Kauza údajného zneužití Vojenského zpravodajství

Soud má podle plánu pokračovat v září a další termíny budou naplánovány na říjen. Společně s Nečasovou jsou v kauze obžalováni také bývalí zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek.

Podle státních zástupců zneužili v roce 2012 své pravomoci a sledovali na pokyn Nagyové tehdejší manželku bývalého premiéra Petra Nečase, Radku Nečasovou. Nagyová si tím podle nich chtěla opatřit neoprávněný osobní prospěch.

Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek to popírají. Tvrdí, že prováděli takzvané kontrasledování Nečasovy rodiny. Vinu odmítá i Jana Nečasová (dříve Nagyová).

Kvůli údajnému zneužití Vojenského zpravodajství zasahovali v roce 2013 na Úřadu vlády policisté. Krátce potom Nečas rezignoval na post premiéra.

Soud začal v dubnu případ řešit potřetí. Předchozí dva osvobozující rozsudky z let 2014 a 2015 byly zrušeny odvolacím soudem, který také kauzu odebral původní soudkyni Heleně Králové. Nyní ji řeší nová soudkyně Hájková.