Spor o neprůstřelné vesty za 68 milionů: soud rozhodl, že odstoupení ministerstva obrany od smlouvy neplatí

V příběhu nepovedené zakázky na nákup neprůstřelných vest za 68 milionů zazněl důležitý verdikt. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, Městský soud v Praze dal po více než třech letech v neveřejném jednání za pravdu České zbrojovce a zrušil rozhodnutí resortu obrany, kterým v roce 2016 odstoupil od nákupu bezmála 2300 balistických vest. Ministerstvo tak musí o věci rozhodnout znovu, mezitím ale nakoupilo vesty od jiného dodavatele. Českým vojákům v zahraničních misích kvůli krachu kontraktu dokonce hrozilo, že se ocitnou bez neprůstřelných vest.

„Bylo rozhodováno bez účastníků v neveřejném jednání. V tuto chvíli nemohu sdělit víc, než že odkážu na webové stránky soudu,“ uvedla pouze mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Z webu soudu pouze vyplývá, že 9. dubna v případu vyhlásil konečné rozhodnutí.

Soud zrušil rozhodnutí

Informaci serveru iROZHLAS.cz ale potvrdil sám úřad. „Městský soud svým rozhodnutím zrušil, a vrátil tudíž k prvoinstančnímu řešení správní rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a následující rozhodnutí státního tajemníka ministerstva jakožto odvolacího orgánu,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Další kroky nechtěl komentovat: „Zatím nemáme písemné vyhotovení rozsudku, abychom ho mohli prostudovat a rozhodnout o dalším postupu.“ Úřad může proti rozhodnutí podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

‚Měli výhrady‘

Česká zbrojovka v roce 2015 zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku přesně 2291 neprůstřelných vest díky nejnižší ceně. Po vložení balistických panelů měly ochránit vojáky před střelivem s vysokou průrazností. Úřad pod vedením někdejšího ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO ale nakonec od smlouvy odstoupil.

Důvodem byly dohady týkající se použitého materiálu při výrobě vest. „Státní ověřování jakosti mělo výhrady, zbrojovka s tím nesouhlasila a vznikl jakýsi spor. Je to přesně to, co se někdy v soutěžení stane. Mě to mrzí, nevím, jestli někoho označit za viníka,“ uvedl tehdy Stropnický.

Zbrojovka kvůli tomu ministerstvo zažalovala, k čerstvému rozhodnutí soudu se ale vyjadřovat nechce. „Vzhledem k tomu, že spor dosud nebyl uzavřen, nebudeme verdikt komentovat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Radek Hauerland.

S nepovedeným tendrem se pojí hned několik soudních sporů. „Kromě uvedeného byly již dříve dva spory vedené u Městského soudu v Praze rozhodnuty ve prospěch ministerstva obrany,“ upozornil Pejšek.

Neprůstřelné vesty, které měla dodat Česká zbrojovka. | Zdroj: mocr.army.cz

Nákup narychlo

Českým vojákům v zahraničních misích kvůli krachu kontraktu dokonce hrozilo, že se ocitnou bez neprůstřelných vest. Ministerstvo proto narychlo – přes alianční agenturu NSPA – pořídilo 500 amerických nosičů balistických plátů SPCS Magnum TAC-1 za 17,5 milionu korun; dalších tisíc vest za 52 milionů korun pořídilo později.

Smlouvu na dodání 5500 balistických vest za 255 milionů korun nakonec obrana uzavřela s královéhradeckou společností Argun. První várku 1300 kusů armáda dostala na konci roku 2017.

Podle Pejška nicméně kvůli aktuálnímu rozhodnutí soudu nehrozí, že by nyní resort musel odebrat i 2300 vest od České zbrojovky: „K tomu nedojde a dojít ani nemůže, protože ministerstvo obrany už v závěru roku 2016 odstoupilo od smlouvy.“