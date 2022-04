Místo obleků šijí neprůstřelné vesty. Oděvní družstvo v Třešti získalo speciální zakázku

Švadleny a krejčové v oděvním družstvu v Třešti teď na svých šicích strojích nevyrábějí jen obleky, nově jim pod rukama vznikají neprůstřelné vesty. Z výrobních dílen už si zákazník odvezl zhruba 1000 kusů, dalších 500 by mělo mít družstvo hotové během dvou týdnů.

Vesty místo obleků

Běžně na stole s šicím strojem jedné ze švadlen leží pánské sako. Nově ho nahradila neprůstřelná vesta. Podle mistrové Dagmar Polednové pro ně nebylo složité se na takovou výrobu přeorientovat. „Máme děvčata šikovná, už šijeme druhou várku.“

Neprůstřelné vesty šijí na strojích, se kterými běžně pracují. Částečnou úpravu na nich ale technici museli provést. Vesty se totiž šijí ze silnějších látek než běžná konfekce. Mezi to navíc stále ženy vyrábí i klasické zakázky.

Pro hasiče a armádu

Firma už má navíc zkušenost se šitím oděvů pro hasiče nebo armádu, říká předseda představenstva Radek Chládek. „Je to pro nás něco nového, co se ale týká technologie, vybavení, tak jsme připraveni.“

A Radek Chládek dále přibližuje, že vesta, která odjede z jejich výroby, ještě není hotovým produktem. „Je to jenom obal, ta textilní část. My ani nemáme pláty, které se do toho dávají.“

Šití neprůstřelných vest v Třešti | Foto: Daniela Brychtová | Zdroj: Český rozhlas Vysočina

Společnost už dokončila objednávku, která čítala 1000 kusů, teď ve výrobě připravuje dalších 500. „Už to trvá více než měsíc, nejsou to žádné závratné počty kusů. Jestli se to objeví na Ukrajině, to je věc zákazníka.“

Zbylé kusy by měly být hotové do čtrnácti dnů, další podobnou zakázku zatím družstvo nemá, jednat by se tak mělo o jednorázovou záležitost.