‚Nerad se nudím.‘ Středoškolák se věnuje právu i chemii, rád by pracoval u soudu ve Štrasburku
Daniel Middleton je výjimečně úspěšný student, který se zaměřuje na právo a přírodní vědy. Získal stáž v advokátní kanceláři i v Akademii věd, kde se věnuje právní ochraně klimatických aktivistů. Je finalistou Olympiády lidských práv i Ekonomické olympiády či medailistou prestižních mezinárodních soutěží ChemiCo a BioCo. „Mimoškolní aktivity mi pomohly ujasnit si budoucí směřování,“ říká jeden z finalistů Středoškoláka roku pro iROZHLAS.cz.
Co pro vás znamená, že jste se dostal mezi nejlepších 25 středoškoláků v Česku?
Znamená to pro mě obrovskou inspiraci. Vnímám, že tato soutěž sdružuje talentované lidi napříč obory, od společenských věd a humanit přes přírodní vědy až po umění a sport. Takhle rozličnou komunitu bych asi jinde nenašel. Navíc se učíme jeden od druhého, sdílíme zážitky ze soutěží, projektů a akcí.
Ohledně vědy mi brzy škola přestala dostačovat. Jede se tam v zaběhnutých kolejích, říká gymnazista
Číst článek
Proč jste se rozhodl dělat „něco navíc” ke studiu?
Něco navíc dělám proto, že mě to baví. Mimoškolní aktivity mi pomohly ujasnit si své budoucí směřování a získat nové znalosti a dovednosti. Navíc chci se svým časem dělat něco smysluplného, co mě naplňuje, nerad se nudím.
V patnácti letech jsem začal chodit na kroužek akademické debaty, která mě zaujala natolik, že jsem v ní začal soutěžit a skrze tyto soutěže jsem si uvědomil, že se chci v budoucnu věnovat právu.
Na středních školách se ale právo kromě úplných základů v rámci občanské nauky neučí a od našeho debatního trenéra jsem se dozvěděl o soutěži Mezinárodní středoškolský Moot Court, která můj zájem o obor ještě prohloubila.
Od ostatních debatérů jsem se pak dozvěděl o Olympiádě lidských práv. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl své právní dovednosti rozvíjet i v praxi, byl jsem moc vděčný za stáž v advokátní kanceláři.
Proč jste se vydal zrovna po právnické cestě?
Když jsem se v rámci akademické debaty a právních soutěží zabýval kontroverzními společenskými otázkami, můj zájem o právo se ještě více upevnil, zejména v oblasti lidských práv.
Nikdy mi nestačilo jen sedět na místě, říká středoškolačka, která strávila měsíc na Harvardu
Číst článek
Pochopil jsem totiž, že lidské konání a celá naše společnost je prostoupená právem a právními normami, přičemž nám právo stanovuje pomyslné „mantinely“, ve kterých se smíme pohybovat. Právo je navíc, i když nedokonale, projevem vůle občanů v oblasti toho, jak by chtěli, aby svět fungoval.
Vzhledem k těmto aspektům věřím, že právo slouží jako prostředek k ochraně slabších a k nápravě utrpěných bezpráví. Můj zájem o právo tak vychází ze snahy pomoct lidem domoci se spravedlnosti.
Vynikáte i v ekonomii, chemii nebo biologii. Neřekl jste si někdy, že se věnujete až moc tématům?
Všechny tyto obory mě baví a ačkoliv se to tak nemusí na první pohled zdát, vzájemně se doplňují. Své znalosti ekonomie získané skrze AP kurzy a přípravu na Ekonomickou olympiádu využívám v advokátní kanceláři, kde jsem na praxi.
Znalosti chemie a biologie pak využívám k pochopení kontextu klimatického práva a práva ochrany životního prostředí v rámci roční stáže na Ústavu státu a práva Akademie věd.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Čeho byste chtěl v životě dosáhnout a čemu se do budoucna věnovat?
V budoucnu bych rád studoval právo se zaměřením na lidská práva na zahraniční univerzitě. Chtěl bych právo přiblížit našim středoškolákům, rozšířit jejich povědomí o právu prostřednictvím přednášek nebo workshopů na školách. Jako právník bych se pak chtěl věnovat lidskoprávním případům, například před Evropským soudem pro lidská práva.
Co byste chtěl vzkázat ostatním mladým lidem, svým vrstevníkům?
Vzkázal bych jim, ať se nebojí vkročit do neznáma a začnou se věnovat tomu, co je opravdu zajímá a baví. Člověk sice nikdy neví, jak věci dopadnou, ale pokud nic nového nezkusí, nikam se neposune.