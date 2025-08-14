Nerad se nudím, takže se stále snažím rozvíjet. Chci být spokojen a pomáhat lidstvu, říká středoškolák
Ondřej Pazourek je IT specialista se zkušenostmi z Goal Sport Software, AT&T a Red Hatu. Vedle technologií vyniká ve sportu, dobrovolnictví i modelingu. Reprezentoval Česko v házené, je aktivní v komunitním životě i mezinárodních mládežnických projektech. „Dobrovolnické workcampy mi daly schopnost spolupracovat v mezinárodním týmu, větší sebedůvěru a chuť aktivně přispívat svému okolí,“ popisuje finalista svoje aktivity pro iROZHLAS.cz.
Co pro vás znamená, že jste se dostal mezi nejlepších 25 středoškoláků v Česku?
V nějaké podobě je to odměna za práci, kterou jsem věnoval svým mimoškolním aktivitám. Spíš je to ještě nějaká forma úspěchů jako komunity.
Vynikáte nejen technickými dovednostmi, ale reprezentoval jste Českou republiku i v házené. Proč jste se rozhodl dělat něco navíc ke studiu?
Já se nerad nudím, takže jsem se vždycky snažil být všestranný nebo se rozvíjet. Nezaměřovat se jenom na jeden obor. Například k házené mě vedli vždycky rodiče. Jsem za ně strašně moc vděčný v tomhle smyslu, protože sport obecně mi dodává energii.
A takhle to mám i u ostatních aktivit. Programování je nějaká forma energie, u sportu si dobiju zase mentální energii. A naopak, vzájemně se to doplňuje. Jedno by bez sebe nemohlo existovat.
Zapojil jste se do řady dobrovolnických workcampů. Co se vám na nich líbilo a co vám daly?
Dobrovolnictví mě provází od dětství – první zkušenost jsem získal už v osmi letech na workcampu ve Francii, organizovaném INEX-SDA. Později jsem se zúčastnil dalších tří projektů ve Francii, Německu a Španělsku.
Na každém z nich jsem se zapojil do konkrétních aktivit ve prospěch místních komunit – od příprav jídel až po údržbu veřejných prostranství. Nejvíc mě bavila pestrost lidí, se kterými jsem se setkal. Diskuse s účastníky z různých koutů světa mi ukázaly, jak rozdílně může člověk vnímat realitu jen na základě prostředí, ve kterém vyrůstal.
Tyto zkušenosti mě motivovaly pracovat na sobě – zejména v jazycích a komunikaci. Workcampy mi daly schopnost spolupracovat v mezinárodním týmu, větší sebedůvěru a chuť aktivně přispívat svému okolí.
Jste spoluorganizátorem komunitního spolku Spokojené Díly. Co tento spolek dělá?
Spokojené Díly je dobrovolnický spolek, který vznikl v roce 2008 v nové obytné čtvrti Díly za Sv. Janem v Kuřimi. Jeho cílem bylo podpořit komunitní život mezi nově přistěhovanými obyvateli – aby čtvrť nebyla jen souborem zahrad, ale skutečnou komunitou.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Spolek pořádal řadu akcí. Jarní brigádu s úklidem okolí potoka a veřejných ploch, drakiádu s účastí více než 100 dětí a rodin, cyklozávody pro všechny věkové kategorie nebo vánoční zpívání, kde si sousedé vyměňovali cukroví a zpívali koledy pod širým nebem.
Vše bylo organizováno dobrovolníky, často s minimem prostředků, ale o to větším nadšením. Podílel jsem se na nápadech, přípravách i samotné organizaci akcí. Právě zde jsem si uvědomil, jak málo někdy stačí k tomu, aby se lidé potkali, poznali a vytvořili komunitu. V dnešní uspěchané době je to čím dál cennější.
Věnujete se i modelingu. Jak jste se k němu dostal?
K modelingu jsem se dostal tak trochu náhodou. Na Instagram jsem nahrál fotografii, která zaujala mou rodinnou známou Pavlu z Jablonečka na Jizerou. Ta ji ukázala své známé modelce a ta mě doporučila dál agenturám. Z několika nabídek jsem si pak vybral tu, která mi byla nejbližší.
Tímto bych chtěl Pavle poděkovat – byla to právě ona, kdo mě podpořil na začátku, a její důvěry si velmi vážím.
Čeho byste chtěl v životě dosáhnout?
Nejspíše bych chtěl dosáhnout nějaké formy úspěchu. Forma úspěchu se mi pořád mění. Teď to bylo dostat stáž nebo se dostat na vysokou školu. Moje forma úspěchu se bude velmi měnit postupem času. Hlavně chci být spokojen a pomáhat nějakou formou, která mě baví, lidstvu. Chci se posouvat dál.
Co byste chtěl na závěr vzkázat ostatním mladým lidem?
Dělejte, co vás baví. Berte risky a rozvíjejte se. Hlavně se nenudit.