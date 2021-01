‚Vážili cestu zbytečně.‘ Nemocnice v Neratovicích zatím neočkuje, lidé si i přesto rezervovali termíny

Rezervační systém ministerstva zdravotnictví na očkování proti koronaviru se potýká s dalším problémem. Seniorům nad 80 let totiž umožnil rezervaci pondělního termínu do neratovické nemocnice, která o tom vůbec nevěděla, pro zájemce navíc ani nemá vakcínu. Podle ministerstva jde o selhání očkovacího místa. Neratovice 20:29 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S očkováním seniorů nad 80 let zatím začaly pouze čtyři kraje (Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Liberecký) a Praha. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K registraci svého nemocného otce, ročník 1940, na očkování proti koronaviru si Hana Osičková sedla v pátek dopoledne. Po asi hodině a půl se jí podařilo vším proklikat, začala tedy hledat místa, kde by si zarezervovala termín. Nejdřív zkusila Brandýs nad Labem, který je nejblíž.

„Tam ale nebyl k dispozici vůbec žádný kalendář. Vypadalo to divně. Nevěděla jsem, jestli nemají vypsané termíny, nebo je vše obsazené,“ popsala Radiožurnálu. Zakrátko se jí ale ukázalo, že termíny už nejsou.

Plánují sportovci očkování? ‚Až přijdu na řadu, tak se nechám,‘ říká Samková. Někteří jsou proti Číst článek

Druhé nejbližší místo od jejich domova jsou Neratovice, a tak si zarezervovala termín do tamní nemocnice na čtvrteční odpoledne. „V neděli odpoledne mi ale psal bratr, že na stránkách neratovické nemocnice je hlášení, že o ničem neví a nemají vakcíny,“ pokračuje.

V pondělí ráno proto zavolala na informační linku 1221, kde svým dotazem operátora překvapila. „Říkal, že to je průšvih, protože už dnes tam byli objednaní lidí,“ komentuje. Nakonec v pondělí krátce před polednem přišlo emailem zrušení rezervace.

„Zkusila jsem použít ten starý PIN2, abych tátu přerezervovala. To ale nefungovalo, tak jsem volala znovu na 1221. Tam mi operátorka řekla, že to funguje tak, že zrušením termínu je zrušená celá registrace,“ říká Osičková. Nakonec se proto zaregistrovala znovu přímo na infolince do pražské Fakultní nemocnice Bulovka na začátek února.

Automatické rozesílání termínů

Do neratovické nemocnice ale už v pondělí dorazili v doprovodu svých rodin někteří senioři, kteří měli rezervace. Těm se nemocnice v oficiálním vyjádření už také omluvila.

„Bohužel se ukázalo, že informace o zrušení termínu nedorazila přes systém všem objednaným klientům včas. Velice nás mrzí, že někteří senioři a jejich doprovod vážili cestu zbytečně,“ uvedla Petra Plutnarová, mluvčí společnosti Vamed Mediterra, pod níž neratovická nemocnice patří.

Podle vyjádření společnosti o rezervacích vůbec nevěděli. „Rezervační systém bohužel umožnil automatické rozeslání termínů k vakcinaci bez ohledu na stav zásob vakcín. Hned po rozklíčování tohoto problému se naši administrátoři snažili situaci vyřešit, objednané termíny v systému včas zrušit a objednané klienty tak o zrušení termínu vyrozumět. K dnešnímu dni (pondělí, pozn. red.) máme všechny objednávky do konce ledna zrušené.“

Problémy ale neměla pouze nemocnice ve středočeských Neratovicích. Podle zjištění Českého rozhlasu Zlín se s podobným problémem setkala například i 92letá seniorka Alena Rousová z Rožnova pod Radhoštěm.

Tomáš Fránek

@franek_t Rezervační systém, který má své problémy. Alena Rousová z Rožnova pod Radhoštěm (92 let) měla být už dnes očkována. Nebude, v nemocnici v Novém Jičíně, kam dnes kvůli rezervaci přijela, se začne očkovat až ve středu. Podle zástupců nemocnice termíny vůbec stát neměl nabízet. 4 29

Chyba očkovacích míst

Radiožurnál se s dotazem, jak se mohlo stát, že rezervační systém takové termíny nabízel, obrátil i na resort zdravotnictví. Podle jeho mluvčí Barbory Peterové jde o chybu očkovacích míst.

„Dostupnost termínů k očkování je v kompetenci jednotlivých očkovacích center. Je tedy v gesci každého očkovacího místa, kolik termínů a kdy uvolní, tedy je to právě dané očkovací centrum, které ví, kolik pacientů zvládne naočkovat v daný čas, respektive kolik má k dispozici aktuálně vakcín. Toto tedy jistě není systémová chyba na straně ministerstva zdravotnictví, potažmo centrálního rezervačního systému,“ napsala v e-mailu.

V Česku se potvrdila britská mutace koronaviru. Podle Blatného není nebezpečnější, šíří se ale rychleji Číst článek

Problémem nicméně zůstává nedostatek vakcín. S očkováním seniorů nad 80 let zatím začaly pouze čtyři kraje (Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Liberecký) a Praha. Ostatní regiony čekají na dodávku vakcíny.

Například na Plzeňsku ještě stále nejsou naočkovaní ani všichni zdravotníci a pracovníci v sociálních službách, stejné je to i ve středních Čechách.

„Postupujeme striktně v souladu s metodikou ministerstva zdravotnictví, co se týká očkování proti covidu-19. Ale bohužel nemáme dostatek vakcíny, abychom už měli proočkován personál,“ informoval radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS.

Podle něj je situace o to komplikovanější, že farmaceutická firma Pfizer oznámila omezení dodávek vakcín do Evropy. Do Česka tak tento týden přijde asi o 40 až 50 procent méně vakcín. Středočeský kraj chtěl nabízet sloty pro registraci tento týden, to je ale nyní podle Pavlíka nejisté.