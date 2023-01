Nechodit do debat bude pro Babiše minus. Není Zeman 2.0 a musí ukázat novou tvář, říká Šlerka

Debaty kandidátů mají smysl, protože se hraje o nerozhodnuté voliče a Danuše Nerudová, Andrej Babiš i Petr Pavel mají prakticky stejné šance dostat se do druhého kola, tvrdí Josef Šlerka, datový analytik a vedoucí oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jaké největší chyby vidí u jednotlivých kandidátů? Šlerka odpovídá v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha 20:00 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Tři kandidáti mají prakticky stejnou šanci dostat se do druhého kola. Vzhledem ke statistické odchylce jsou šance prakticky srovnané,“ myslí si datový analytik Josef Šlerka | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Zhruba pětina voličů není rozhodnutá, komu dá příští týden v prvním kole prezidentské volby hlas. Naopak 78 procent ví, koho z devíti uchazečů o Hrad zvolí. Třetina rozhodnutých voličů má náhradní volbu pro případné druhé kolo, pokud jejich původní favorit nepostoupí. Vyplynulo to z prosincového průzkumu agentury STEM/MARK. Pomohou voličům při rozhodování televizní spoty a debaty, které se vlastně rozjíždějí?

Tu zprávu jsem četl a trochu jsem se smál, protože mi to přišlo jako slovní úloha k maturitě.

Zpátky k tématu. Ti, co váhají, budou určitě sledovat předvolební debaty. Ale jsou tu dva druhy váhání. Jedno, že lidé chtějí jít volit a váhají koho.

Tam by bylo zajímavé mluvit s nimi o tom, mezi kterými kandidáty se rozhodují. Protože pokud se rozhodují mezi těmi, co se budou debat účastnit, tak jim to může pomoci. Ale pokud se rozhodují mezi těmi, kteří se účastnit zčásti nehodlají, tak je otázka, k čemu jim taková debata bude.

A pak je tu druhá otázka. Totiž otázka těch voličů, kteří jsou zatím spíš nakloněni k tomu nejít volit. To je pořád poměrně velké procento a je otázka, jestli tito voliči z debat nabydou dojem, že by jít volit měli. Čili uvidíme.

Rozhodně ale debaty smysl mají a rozhodně budou hrát roli pár procent hlasů a to je velká role. Protože když se podíváte na současné předvolební průzkumy, tak tři kandidáti mají prakticky stejnou šanci dostat se do druhého kola. Vzhledem ke statistické odchylce jsou šance prakticky srovnané.

Charakter kampaní se změnil. Prioritou už nejsou osobní setkání s voliči a mítinky, ale kampaň se přesouvá do mediálního prostoru. Jak vnímáte prezentaci kandidátů na sociálních sítích?

Je zajímavé to sledovat v delší perspektivě. Na jedné straně je tady kandidát Petr Pavel, který postavil celou svoji image na vizi klidu a pořádku. Je to image kandidáta, který je schopen v nejisté době rozhodovat a fungovat jako stabilizující prvek. Zní to hrozně abstraktně, ale když se zamyslíte nad jeho kampaní, tak je to dobře vidět.

Připomíná se jeho role během konfliktu v bývalé Jugoslávii. Připomínají se jeho schopnosti vyjednávat. Připomínají se jeho schopnosti být tím, kdo stmelí společnost dohromady.

Druhé místo v pomyslném prostoru obsadila Danuše Nerudová. Přináší pocit, že můžeme změnit dosavadní běh věcí, za prvé muže na vysokých pozicích. A za druhé je to výrazně mladší kandidát a je to dobře vidět na její kampani. Je velmi úspěšná v prostředí sociálních sítí typu Instagram, TikTok a BeReal, které jsou pro mladší lidi, a ona je používá jako jediný kandidát. A daří se jí to.

Třetím kandidátem je Andrej Babiš, který je v jistém slova smyslu ve zvláštní komunikační pasti. V prostředí sociálních sítí je velmi dlouho, jeho tým je tam velmi úspěšný a jeho stránky na facebooku jsou násobně větší než stránky dalších kandidátů.

Ale Babiš zároveň celou svou dosavadní politikou a politickou komunikací mířil velmi přesně na určité skupinky lidí, které mu dohromady dávaly zhruba 30 procent hlasů. Ale vyostřenost kampaně mu snižovala šanci na to, že dostane ještě někoho jiného.

Babiš se proto snažil v kampani komunikovat nového Andreje, který je vstřícný, který rozumí. Ale zároveň jeho tým vidí, že když bude Babiše dělat toto, tak si zase sáhne na těch 30 procent, ale on potřebuje ještě o kus víc.

Zdá se mi, že jeho kampaň je nejdelší, i když počítáme tu, co už se nemaskovala za besedu s občany. Ale zároveň je Babišova kampaň nejvíc bezradná v cílení.

Bude velmi zajímavé se potom podívat na ex post analýzy. Například Facebook dává k dispozici u politických kampaní ex post data o jejich cílení ne na muže a ženy, ale na konkrétní zájmy. Uvidíme, jak se to měnilo v čase.

Co další uchazeči o Hrad? Zmínili jsme trojici, o které se nejvíc píše, ale možná by to někdy vnímal jako neférové, že se mluví jenom o nich.

V prostředí sociálních sítí má ještě výrazné zastoupení Pavel Fischer. Ale další kandidáti jsou z pohledu sítí slabší ve smyslu prezence, fanoušků a tak dále. Je těžké mluvit o tom, jaké strategie jimi fungují, nebo nefungují, když rozdíly mezi nimi jsou řádové.

Andrej 2.0 a chyby všech

Nakolik jsou jednotliví uchazeči schopní reagovat na kritické hlasy nebo na různé problémy, které se během předvolební kampaně vyrojily?

Musím říct, že tohle je pro mě v Česku znovu a znovu překvapení. Mám pocit, že disciplína krizové komunikace není v české politice úplně dobře zvládnutá. A to v žádném z týmů.

Když si vezmeme výrazné negativní momenty, které se v kampaních objevovaly, tak u Andreje Babiše jich je celá řada. Momentálně jsou to hlavně blížící se výsledky soudu kolem dotací na Čapí hnízdo, ale je jich mnohem víc. V případě Petra Pavla je to spojování s předlistopadovou vojenskou rozvědkou. A u Danuše Nerudové je to kauza takzvaných prodaných titulů.

Když ty kauzy přicházejí, tak kandidáti na ně bezprostředně neumí úplně přesně reagovat. A reagují tak, že to produkuje spoustu veselých videí, které kolují po internetu – v případě Andreje Babiše.

Je to pozoruhodné, protože týmy přece musely vědět, že to přijde. A přesto jejich reakce byla minimálně rozpačitá, někdy až ve smyslu mediální komunikace škodlivá. U Danuše Nerudové, která se odmítala v jednu chvíli bavit asi se sedmi médii, je to prostě chyba. Myslím, že to souvisí s českou kulturou neuznávání vlastní chyby.

Potom jsme viděli, že týmy zapracovaly a přišly na to, že uznat chybu je možná nejlepší strategie v určitou chvíli. Než se tvářit jako macho, kterému patří celý dvůr.

Bude pro Andreje Babiše minus, pokud se nezúčastní předvolebních debat?

To je otázka, která je předmětem divokých debat na sociálních sítí. Já si čistě pragmaticky myslím, že to pro něj minus bude.

Problém je, že marketingová komunikace kolem Andreje Babiše je nastavená na nového Andreje – jako na toho rozumějícího, státnického, i když ale není schopen odpustit si velmi ostré výpady proti komukoliv, kdo je proti němu. Přece jen je tam ale vidět změna.

Jenže vy potřebujete nového Andreje ukázat lidem. A rozhodnutí nejít do debat se pravděpodobně odehrávalo mezi tím, že Andrej Babiš by byl v permanentní defenzivě, protože by se neustále vracela kauza Čapí hnízdo, kauza Pandora Papers, jeho trestního stíhání a podobně. Tohle by se pořád vracelo.

A bylo vidět už v závěru kampaně parlamentních voleb, že tohle Babiše poškodilo. Tedy on si to zasloužil, neměl se v těchto oblastech pohybovat. Ale zároveň mu to nedává prostor být tím novým Andrejem.

Rozhodnutí nejít do debat a tvářit se trochu jako Miloš Zeman 2.0? Andrej Babiš není Zeman 2.0. Myslím si, že to je jedna z největších strategických chyb jeho týmu.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je výše v článku.