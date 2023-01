Kauza Nerudové posílila Pavla, Babiš půjde do finále. „Granát“ v debatách nečekám, říká analytik

Kdo je týden před volbami největším favoritem?

Myslím si, že to je opravdu těžké říct. Máme tady tři agentury, které dělaly v poslední době průzkumy. U každé vede někdo jiný. U Medianu je to Petr Pavel, u Kantaru a Data Collect je to Danuše Nerudová, u STEMu Andrej Babiš. Rozdíly v jejich výsledku jsou strašně malé, v některých případech až pod hranicí statistické výběrové chyby.

Podle sázkových kanceláří je to v tuto chvíli Petr Pavel. On se vlastně vyhoupl úplně do čela možná i kvůli tomu, co se řeší ohledně prezidentské kandidátky Danuše Nerudové – totiž té kauzy z Mendelovy univerzity. Je to právě ten důvod, který způsobil mírný propad jejích preferencí?

Propad preferencí u paní Nerudové měří jenom Median. Zatím to z jiných průzkumů prokázané není, ale v sázkových kurzech je to zřejmé. Petr Pavel na tom teď v uvozovkách vydělal. Určitě tam hraje svoji roli to, co se začalo diskutovat a co ve velkém materiálu shrnul před vánočními svátky Deník N. Totiž Danuše Nerudová šla do té volby s image někoho, kdo je naprosto čistý a nemá za sebou žádné problémy a škraloupy. Pak se objevil problém potenciálního konfliktu zájmů jejího manžela a pak se objevil problém její minulosti na univerzitě.

„Národní akreditační ústav v současné době prověřuje neobvykle rychlé udělování doktorských titulů některým studentům Provozně ekonomické fakulty této univerzity.“ (Události, Česká televize 13. 12. 2022)

„Jednalo se o 14 studentů z 8,5 tisíce studentů.“ Danuše Nerudová (DVTV 4. 1. 2023)

„Přicházeli někteří zahraniční studenti podezřele rychle k doktorským titulům? Agentuře platili 25 tisíc eur.“ (DVTV 4. 1. 2023)

„V té zprávě se nehovoří o tom, že by univerzita kšeftovala s tituly. Já se důrazně ohrazuji, k ničemu takovému nedocházelo.“ Danuše Nerudová (DVTV 4. 1. 2023)

A to všechno dohromady tak trošku pošpinilo její obraz, takže její podpora přestala růst a podle Medianu dokonce malinko klesá. A objevilo se to i v sázkových kurzech, kde má dneska Petr Pavel o něco lepší sázkový poměr než ona. Nejhůř z těch tří je na tom u sázkových kanceláří na celkové vítězství právě Andrej Babiš.

A poškodilo paní Nerudovou to, že se o té kauze začalo mluvit, anebo to, že přes celé Vánoce nebyla schopná dát nějakou jednoznačnou, rychlou odpověď, jednoduché vysvětlení, jak to cítí ona, jak to vnímá a možná i vyvrátit ta podezření, která se teď objevují?

Myslím si, že faktor rychlosti tady sehrál svoji roli, ale samotný fakt, že se něco takového v Brně dělo, hraje také velikou roli a asi se tyto dvě věci spojily. To tak v politice bývá, že někdy malinké zaškobrtnutí může znamenat veliký pád.

Komu věří sázkové kanceláře?

Vy jste zmiňoval, že u sázkových kanceláří je teď na třetím místě bývalý premiér Andrej Babiš, šéf hnutí ANO. Nečekalo se u něj, že se po tom oficiálním oznámení kandidatury na podzim vyhoupne ještě někam výš, místo aby zůstával jenom – v jeho očích jenom – na třetím místě?

Musíme si uvědomit, že jsou vlastně dva druhy sázek. Sázky na to, jestli Andrej Babiš postoupí do druhého kola, tam má poměrně dobré kurzy, a sázky na to, jestli vyhraje prezidentskou volbu. To, o čem jsme mluvili před chvílí, byly sázky na celkové vítězství. A v tom právě Andrej Babiš podle sázkových kanceláří velkou šanci nemá, ale v postupu do druhého kola ano. A v okamžiku, kdy oznámil svoji kandidaturu oficiálně, to jest, že bude tou osobností, která bude za ANO kandidovat, tak od té chvíle se jeho preference zvýšily a od té chvíle také byly docela dobré sázkové kurzy na to, že postoupí do druhého kola. A to trvá.

V případě Andreje Babiše se často mluví o tom, že pro jeho silné voličské jádro starší kauzy typu spolupráce s StB nebo údajný únos syna na Krym nic neznamenají. To stále platí? On má velmi pevnou voličskou podporu zhruba těch třiceti procent.

Je to tak, protože ty kauzy jsou staré a dalo by se říct, že tak trochu vyšuměly. Koho vedly k tomu, že by neměl za žádných okolností Andreje Babiše volit, tak už dneska podporuje někoho jiného nebo alespoň uvažuje o tom, že by volil někoho jiného. A kdo si tehdy řekl, ať už tedy s Andrejem Babišem, že to je kampaň, anebo sám o sobě, že to je prkotina proti tomu, co od svého politického favorita očekává, tak ten je na straně Andreje Babiše a těžko s ním něco z toho otřese, protože to žádná novinka není. Faktem je, že to celé vedlo k tomu, že Andrej Babiš má menší voličský potenciál – alespoň podle všech průzkumů, které ho měří – asi kolem 40 %. Asi 43 % by ho podle STEMu určitě nebo spíše nevolilo. Takže to není tak, že absolutně nemá žádné šance ve druhém kole vyhrát, ale zatím to vypadá, že druhé kolo by pro něj mělo být skutečně velmi obtížné.

Ve druhém kole ho v tuto chvíli podle průzkumů poráží jak Danuše Nerudová, tak Petr Pavel…

Jediný, kdo by mohl podle průzkumů prohrát s Andrejem Babišem ve druhém kole, je Josef Středula. Ale pravděpodobnost, že to bude právě on, kdo postoupí, je podle průzkumů velmi malá.

A nemůže Andreji Babišovi pomoci hypotetický – v tuto chvíli to stále ještě nevíme – osvobozující rozsudek? Teď se řeší u soudu kauza Čapí hnízdo…

„Státní zástupce navrhl…“



(ČT24, 5. 1. 2023) „…Andreji Babišovi tříletou podmínku. Kandidát na prezidenta a šéf hnutí ANO má taky podle něj zaplatit 10 milionů korun.“



(ČRo Radiožurnál 5. 1. 2023)

„Já jsem opravdu přesvědčen, že po celou dobu je to politicky motivované trestní stíhání.“ (ČRo Radiožurnál, 4. 1. 2023)

„Obžaloba tvrdí, že farma Čapí hnízdo byla účelově vyvedena z Agrofertu, aby se tvářila jako nezávislý podnik.“ (ČT24, 5. 1. 2023)

Pokoušel jsem se z podkladů, které jsou k dispozici, sestavit možný vliv na preference Andreje Babiše podle toho, jestli bude osvobozen, nebo naopak odsouzen, byť nepravomocně. Vypadá to, že kdyby byl osvobozen, tak by mohl v prvním kole získat nějaké čtyři procentní body navíc. Kdyby byl odsouzen, tak možná až sedm procentních bodů ztratit. Ale to jsou krajní meze a osobně se domnívám, že ten vliv bude menší. Každopádně je z toho ale vidět, že odsouzení by mu asi víc uškodilo, než osvobození pomohlo.

Jak pravděpodobné je tedy podle vás, že Andrej Babiš bude, nebo nebude, ve druhém kole prezidentských voleb?

Průzkumy to zatím neumožňují říct na odborné bázi dostatečně spolehlivě. Osobně si myslím, že bude v prvním kole úspěšný a že postoupí s někým z dvojice Pavel, Nerudová. Mám totiž pocit, že v průzkumech část jeho příznivců kvůli tomu, jaký je na ně velký mediální i společenský tlak, svojí preferenci nepřiznává a že nakonec přijdou a budou Andreje Babiše volit. Takže možná jeho výsledek bude o poznání lepší, než jak ukazují průzkumy.

Můžeme se těšit na černého koně?

Pokud pevné voličské jádro u Andreje Babiše neřeší spolupráci s StB, která se už řadu let probírá v médiích a u soudů a kterou Andrej Babiš odmítá, tak jak je na tom generál Petr Pavel a jeho členství v KSČ? To už taky voliče nezajímá, nebo je to pro ně téma?

Je to pro ně samozřejmě téma, ale už si to zpracovali. Už se také rozhodli, jestli jim to vadí nebo do jaké míry jim to vadí nebo nevadí. Velkou výhodou pro Petra Pavla je fakt, že to téma přišlo hodně brzo v rámci jeho volební kampaně.

„Profesní kariéru začal už v komunistické armádě…“ (Interview ČT24 30. 11. 2022)

„…vstoupil do strany a studoval kurz vojenského zpravodajství…“ (ČRo Radiožurnál 9. 12. 2022)

„Mojí preferencí, když jsem vstupoval do tříletého studia, bylo pracovat v zahraničí nejlépe jako vojenský diplomat.“ Petr Pavel (DVTV 4. 1. 2023)

„…připravoval se na kariéru vojenského diplomata nebo zjednodušeně řečeno agenta vojenské rozvědky.“ (Interview ČT24 30. 11. 2022)

„…a pokud jde o vstup do KSČ, tak ho považuji za chybu.“ Petr Pavel (DVTV 8. 9. 2022)

Nevýhodou paní Nerudové je to, že její problémy se objevily až relativně blízko před volbami.

A objevily se vlastně až ve finiši. Dlouho se mluvilo o tom, že tým Petra Pavla tak úplně neopanoval sociální sítě. To se možná v posledních týdnech změnilo. Zmiňme jeho, teď už možná ikonickou, flanelku, kterou nosí. Dokáže se teď dostat i do hlav mladších voličů?

Rozhodně bych řekl, že timing té práce s kampaní pana Petra Pavla je profesionální, že to dělají dobře. Do jaké míry se podaří proniknout do hlav těch mladších, to si netroufám predikovat. Faktem je, že mladí lidé velmi výrazně preferují Danuši Nerudovou. Tady je docela zajímavé, že podle mladé generace by s velkou převahou vyhrála Danuše Nerudová první kolo. Naproti tomu ve skupině 60 let a více by byl Andrej Babiš dokonce zvolen v prvním kole. To znamená, že by měl víc než 50 % hlasů. Takže rozdíly u těchto dvou jsou veliké v závislosti na věku, zatímco u Petra Pavla tak velké zdaleka nejsou. On má přibližně stejnou podporu ve všech věkových skupinách a teď se jí zjevně snaží zvýšit i mezi mladou generací. Ale pokud jeho tým pracuje profesionálně, tak si musí být vědom také toho, že nejvyšší účast má nejstarší generace a nesmí tuto generaci ztratit. Působit na ni přes sociální sítě není úplně ideální, takže musí určitě přijít ještě něco, co bude z oblasti klasické komunikace, zejména přes média.

Danuše Nerudová a Petr Pavel se teď asi hodně přetahují možná nejenom o mladou voličskou skupinu. Mluví se o tom, že je až třetina nerozhodnutých voličů, což je poměrně rekordní počet. Pramení tato základna právě z voličů, kteří zvažují tyto dva kandidáty? A můžou se jejich preference ještě hýbat poslední týden před volbami?

Když se pracuje s pojmem voličského potenciálu, tak paní Nerudová a pan Pavel mají ten potenciál někde na hranici 40 % pravděpodobně zúčastněných voličů a přes 20 % váhá právě mezi nimi dvěma. To znamená, že je tam skutečně obrovský prostor pro nějakou změnu preferencí na poslední chvíli. To, čemu se říká last minute swing ve prospěch jednoho nebo druhého. Samozřejmě z odborného hlediska nemohu vyloučit, že ten last minute swing proběhne ve prospěch někoho úplně jiného, třeba i z těch v tuto chvíli málo preferovaných kandidátů. Ale nepovažuji to za pravděpodobné a myslím si, že závěr volební kampaně se skutečně před prvním kolem volby vyostří do souboje mezi paní Nerudovou a panem Pavlem o druhé postupové místo.

V tuto chvíli tedy nevidíte žádného čtvrtého, žádného černého koně mezi ostatními šesti kandidáty?

Říkal jsem, že v tyto volby mohou mít černého koně. Dokonce to citoval pan prezident. Ale v tuto chvíli si myslím, že už jsou ta vrátka zavřená, že odstup je tak velký, že ho nemůže nikdo z těch dalších šesti dohonit.

Mimochodem, nepřekvapuje vás, že někteří – třeba senátoři Hilšer a Fischer, známí už z minulých prezidentských voleb – nemají větší podporu, když už to tak nějak znají?

Myslím si, že to není tak překvapivé. Oni jsou významnými osobnostmi jenom pro lidi, kteří se opravdu zabývají politikou, ale pro obyčejného průměrného voliče jsou to téměř neznámá jména. Znalost politiků je vysoká u lidí, kteří jsou na obrazovkách a v rádiích prakticky pořád – premiér, lídr opozice apod. Ale jak u ministrů, tak u poslanců a senátorů je to znalost velice nízká, takže jejich výchozí pozice pro prezidentskou volbu je v zásadě špatná a oni nedokázali udělat něco podobného jako paní Nerudová, to jest podporovat nárůst té znalosti od začátku kampaně. Proto těžko uspějí.

Bavme se teď o prvním kole volby, které je za týden. Existuje v prvním kole něco jako syndrom racionálního hlasu? Že teď voliči ještě nebudou volit to pověstné menší zlo? A měli by tak činit?

Přítomný ten faktor je, ale nehraje žádnou zásadní roli. Takzvaná strategická volba se spíš uplatňuje ve druhém kole a myslím si, že v prvním kole to bude primárně volba podle skutečných politických preferencí. Obraz by se mohl změnit jedině v případě, že by se více kandidátu z té méně preferované skupiny vzájemně dohodlo, že odstoupí z volby a že vyzvou své příznivce, aby rozdělili hlasy třeba mezi paní Nerudovou a pana Pavla. Pak by ta volba vypadala asi úplně jinak. Ale myslím si, že to je utopie, že se nic takového nestane.

A komu by to tedy nejvíc pomohlo? Právě panu generálovi a paní bývalé rektorce?

Je velmi pravděpodobné, že by to pomohlo jim, protože překryvy potenciálu jsou velké právě mezi touto dvojicí, tedy Nerudová–Pavel, a dvojicí Fischer–Hilšer. Tam by samozřejmě k nějakému překryvu mohlo dojít. Alternativa: velké překryvy jsou v elektorátech, respektive v potenciálu pana Babiše a pana Středuly. Takže teoreticky kdyby se pan Středula chtěl vzdát kandidatury a doporučil by volit Andreje Babiše, tak by to možná mohlo Andreji Babišovi pomoct, ale nebyl by to asi tak velký posun jako v tom prvním případě.

Čeká nás špinavá kampaň?

Mluvili jsme o některých škraloupech, které si sebou kandidáti do voleb nesou. Myslíte si, že nejsou ještě úplně za hranou toho, co voliči dokážou skousnout a co už ne? Respektive existuje někde hranice, co už považují za špinavou kampaň?

Jsou takové hranice, ale těžko je pojmenovat v obecné rovině. Takové činy, jako je třeba hospodářská kriminalita, pokud není nějakého extrémního rozsahu, společnost dělí. Část to dost toleruje, pro část je to nepřijatelné. Zrovna tak chyby v řízení. To je to, co má paní Nerudová. Takže je v tuto chvíli těžké říct, jestli se může objevit něco, co by bylo natolik za hranou přijatelnosti pro voliče, že by některého kandidáta opustili.

A očekáváte, že se to stane v posledních dnech? Protože všechny problémy, o kterých jsme mluvili, mají reálný základ. Je prostě fakt, že pan generál byl v KSČ. Je faktem, že teď probíhá soud s panem bývalým premiérem Babišem. A je fakt, že jsou určitá podezření ohledně Mendelovy university. Nicméně že by tady bylo nějaké viditelně lživé tažení, to se doteď nestalo. A do voleb už moc dní nezbývá.

Osobně neočekávám, že by přišlo něco převratného – ani pravdivého, ani lživého – před prvním kolem prezidentské volby. Ale nevylučoval bych, že se to stane mezi prvním a druhým kolem, protože tam to asi bude opravdu velký střet politických kultur.

Takže tam očekáváte nějaké, jak to nazvat, kampaň?

Já bych to nazval podpásovými údery.

Co rozhodnou televizní debaty?

A nepřijde něco takového třeba už v televizních debatách? My máme za sebou už některé v Blesku. Nemůže něco přijít tam?

Myslím si, že té méně preferované skupiny se to týkat nebude v žádném případě. Něco takového by se mohlo objevit právě v soubojích té vedoucí trojice, ale před prvním kolem to neočekávám.

Televizní debaty nicméně mohou rozhodnout. Je to tak?

Je to rozhodně tak. Koneckonců se zdá, že právě televizní debaty rozhodly druhé kolo prezidentské volby 2018. Myslím si, že tentokrát před prvním kolem budou hrát debaty velikou roli právě proto, že ta trojice má velmi vyrovnanou podporu. I když nečekám, že se tam objeví nějaký granát, něco vysloveně špatného, tak jejich vliv bude určitě velký. Nejdůležitější, čím působí debaty, je jakýsi emoční dojem z toho, jak tam kdo vystupoval. Lidé si většinou moc nepamatují, co tam kdo říkal, ale jak u toho vypadal a jak to říkal. A to se prosadí i tentokrát.

V podcastu byly kromě audií z Českého rozhlasu dále využity zvuky z České televize, DVTV, Blesku, a CNN Prima NEWS.