Nerudová: Vlastní politická strana je jednou z variant. Konkrétní nabídka z Hradu zatím nepřišla

Danuše Nerudová sice nepostoupila do druhého kola prezidentských voleb, podařilo se jí však získat přes 700 tisíc hlasů. Využije svůj potenciál k další politické kariéře? Hodlá spolupracovat s vítězem prezidentských voleb Petrem Pavlem? Nebo zamíří do Senátu? Ekonomky a bývalé rektorky brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudové se ptal Vladimír Kroc. Praha 20:26 2. února 2023

Uvažujete o založení vlastní strany?

Samozřejmě je to jedna z možných variant. Těch variant je více, ale myslím, že je příliš brzy po volbě o tom uvažovat. Člověk musí získat trochu odstup, aby byl schopen vůbec reálně zhodnotit situaci, možnosti a také to, jestli je schopen opět získat finance, protože založení politické strany není úplně nejlevnější záležitost.

Nejdřív získám odstup, a potom budu mluvit o tom, zda tou cestou bude založení politické strany nebo něco jiného. Myslím si, že by nebylo úplně fér uzavřít jednu kapitolu a hned otevřít druhou. To by možná lidé, kteří mě volili, vůbec nevěřili tomu, že člověk chtěl skutečně na pozici prezidenta kandidovat a že to myslel vážně.

Kdy tedy přijde ten správný čas a bude to fér? Kdy budete mít dostatečný odstup?

Teď se těším na dovolenou, že úplně na 14 dní vypnu a vyčistím si hlavu. To momentum nebude trvat úplně dlouho, protože moji dobrovolníci a ti mladí, kteří byli nadšení z toho, že je někdo poslouchal, že někdo zvedal jejich témata, tak netrpělivě čekají, co bude dál. Hrozně by si přáli, aby to mělo nějaké pokračování, takže je určitě nemůže napínat moc dlouho.

„Jít do Senátu je pro mě nejméně pravděpodobnou variantou.“

Jen připomenu, že v 1. kole prezidentské volby jste dostala přes 0,75 milionu hlasů. To by čistě hypoteticky ve sněmovních volbách stačilo na čtvrté místo někde mezi STAN a SPD. Je mi jasné, že je to jiný druh voleb, ale byla by asi chyba propásnout takový potenciál?

Potenciál tam určitě je. Jistě nejde přetavit 14 procent z prezidentské volby na 14 procent do voleb v Poslanecké sněmovně. Ale ano, potenciál cítím. Bylo to zhruba 770 tisíc voličů. Důvěry si nesmírně vážím a také si nesmírně vážím toho, že 92 procent z nich v 2. volbě vyslyšelo moje doporučení a volilo Petra Pavla, což je neuvěřitelné číslo. Vnímám ten závazek, tu sílu a budu se s tím snažit naložit co nejlépe. Ku prospěchu všech těch, kteří mě volili, nikoliv ku prospěchu jen mého vlastního.

Měla jste asi o 0,25 milionu hlasů víc než třeba Pavel Fischer nebo Marek Hilšer v roce 2018. Vidíte vlastní budoucnost v politice?

Celou dobu jsem hovořila o tom, že z veřejného prostoru nezmizím. Byla jsem v něm koneckonců i před prezidentskou volbou. Určitě těch variant je víc. Během covidu jsme spolu několikrát hovořili, když jsem založila spolu s ostatními občanské sdružení KoroNERV a myslím si, že jsme byli slyšet ve veřejném prostoru, takže to platí a z veřejného prostoru neodcházím. Jen musím popřemýšlet nad formou, ve které se do něho budu zapojovat.

Senát, nebo jinam?

Uvažujete o tom, že byste případně zamířila do Senátu?

To je nejméně pravděpodobná varianta. Témata, která za mnou stojí, bych tam asi nemohla plně rozvinout a zužitkovat. Témata, která oslovovala mé voliče, jsou tak nerozvinutá, že je potřeba je budovat úplně odspodu a od začátku. Senát je pojistkou demokracie. Je to poslední článek, který návrhy zákonů dostává na stůl jako poslední, ještě před prezidentem. V některých tématech ta cesta není úplně prošlapaná, je potřeba to budovat odspodu. Z toho důvodu nepovažuji Senát za vhodnou variantu řešení podpory, kterou jsem dostala v prvním kole.

Kdyby přišla nabídka od nového osazenstva Hradu, jak byste se k ní postavila?

S nově zvoleným panem prezidentem o této věci diskutuji. Viděli jsme se v úterý, hovořili jsme právě o těchto tématech a už jsem během těch 14 dní do druhého kola upozorňovala, že moji voliči potřebují vidět perspektivu v daných tématech. To znamená mít hmatatelný návrh, že to téma bude existovat i po volbách, že to nebude jen volební vějička. Hovořili jsme o možných způsobech, jak ta témata na Hradě rozvíjet dál.

A přišla nějaká konkrétní nabídka?

Žádná konkrétní nabídka nepadla. Povedeme další diskuse. Uvidíme, jak se to vyvine.

