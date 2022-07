Rozšíření parkování na chodník v pražské Nerudově ulici nepomohlo. Parkují tu turisté, stěžují si rezidenti

Obyvatelé ulice Nerudova na Malé straně stále mají problém zaparkovat. Praha 1 sice rozšířila parkování na novou vápencovou dlažbu a tvrdila, že tak situaci pomůže, ale místo rezidentů na místech stojí auta s cizími registračními značkami. Tamní hotely svým klientům nabízí parkování na modrých zónách za 450 až 600 korun na noc. Praha 16:39 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auta s německými registračními značkami parkují na stání vyhrazené pro rezidenty (18.7.2022) | Foto: Marie Starostová | Zdroj: Český rozhlas

Historické centrum Prahy a v něm i ulice Nerudova, součást Královské cesty, jsou zaplněné auty. V ulicích tam ale neparkují pouze obyvatelé, pro které jsou místa modrou zónou vyhrazena.

Zcela zdarma tam, stejně jako v celé Praze, mohou parkovat sdílená elektrická auta. Tamní hotely navíc od města kupují přenosná parkovací oprávnění, takzvané abonentní karty, které nejsou nijak vázané na konkrétní auto. Poznávací značku auta, které zrovna oprávnění využívá, lze měnit i každý den.

Klienti hotelů parkují na modrých zónách díky přenosným parkovacím oprávněním (14.7.2022) | Foto: Marie Starostová | Zdroj: Český rozhlas

„Nejde o nic nelegálního a ani o obcházení pravidel. Současné nastavení systému parkování hotelových hostů na modré zóně umožňuje. Dokonce se přenosná oprávnění obchodují prakticky na volném trhu, v rámci k tomu navržených aplikací pro jejich sdílení,“ říká advokát Jakub Štilec.

Za jedno přenosné oprávnění zaplatí hotely 36 tisíc korun ročně. Svým klientům pak parkování nabízí za 450 až 600 korun na noc.

„Městská policie se vymlouvá, že nepozná od sebe auta rezidentů a turistů a že má jednoho strážníka na celou Malou stranu a nestíhá. Dnes tam tedy prakticky neexistuje kontrola parkování. Auto, které to má kontrolovat, projede jednou, maximálně dvakrát za týden,“ popisuje situaci Tomáš Oliva, předseda Spolku občanů a přátel Malé strany a Hradčan.

Je to na hraně snesitelnosti

David Černík bydlí v horní části Nerudovy ulice vedle domu U Dvou slunců 49 let, jeho rodina celkem devadesát. „Bydlení tam bývalo lepší, teď je to na hranici snesitelnosti,“ říká.

Přímo před jeho domem rozšířila Praha 1 v roce 2018 chodník a změnila způsob parkování. Letos ovšem městská část nechala snížit obrubník, namalovat čáry na novou vápencovou dlažbu a parkuje se podélně.

„Na jednu stranu je dobře, že aspoň někdo začal něco dělat, nicméně to není řešení problému. Když pominu estetickou stránku, která je příšerná, tak problém není v tom, že je tam málo míst. Je v tom, že z našeho pohledu tam 70 procent aut nemá co dělat, a vůbec to není kontrolované,“ popisuje Černík.

Černík a více než 60 dalších rezidentů podepsali interpelaci, kterou sepsala místopředsedkyně Spolku občanů a přátel Malé strany a Hradčan Lucie Pavlíková. Požadovali například přísnější kontroly, zákaz parkování sdílených elektroaut a zrušení vydávání abonentních karet provozovatelům hotelů.

Výsledkem bylo již zmiňované rozšíření parkování na chodník, které ale podle slov autorky interpelace nikdo nepožadoval. „Mě i další podepsané mrzí forma, kterou se nám Praha 1 snaží vyjít vstříc. I přes to vnímáme tento krok jako snahu poprvé něco pro místní udělat. Bohužel podstatu problému to neřeší,“ popisuje Pavlíková.

Z našeho pohledu tu 70 procent aut nemá co dělat, říká rezident (17.7.2022) | Foto: Marie Starostová | Zdroj: Český rozhlas

„Nikdo se nás neptal ani na původní rozšíření chodníku. Dříve jsme tam parkovali příčně a bylo tam asi o šest míst více, navíc tam zbýval i prostor například pro zásobování hotelů. Pak chodník rozšířili o sedm metrů, údajně protože je to pietní místo. Neptají se, jestli má úprava místa nějaký smysl, ani jestli je historicky přijatelná.“

„Hledalo se řešení, které bude rychlé, byť ne trvalé. To, že tam parkují auta cizinců, je problém, na který také upozorňujeme. Nerudovou ulicí si projíždí, kdo chce, a my jako městská část si tam nemůžeme stoupnout a kontrolovat to. To musí dělat Policie České republiky potažmo městská policie,“ reaguje radní Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš (ODS).

Mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Irena Seifertová říká, že Nerudova ulice svými problémy nijak výrazně nevybočuje z dalších cca 250 ulic na Praze 1. „Strážníci zde provádějí pravidelné kontroly s ohledem na personální možnosti a další úkoly, které v centru města plní,“ tvrdí.

Zároveň dodává, že primární dohled nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání zajišťuje již několik let mobilní monitoring, nikoli strážníci. Vedení městské části má údajně možnost Technickou správu komunikací, které mobilní monitoring provádí, požádat o častější kontroly konkrétní ulice.