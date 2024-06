Nesehnali lékárnu, tak ji otevřela radnice sama. Mšeno má jedinou obecní apatyku v Česku

Bránit se obří továrně? V Dolní Lutyni budou s eurovolbami lidé hlasovat i v referendu o gigafactory

Obec se svých občanů ptá, jestli má stavbě všemožně bránit. Podle vlády by investice přinesla tisíce pracovních míst a rozvoj regionu. Mnozí místní se ale obávají, že jim to výrazně zasáhne do života.