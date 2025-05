‚Nesmíme na tuto hru přistoupit.‘ Premiér Fiala na tryzně v Terezíně varoval před propagandou

Je povinností současníků srovnávat nacistické lži a eufemismy s dnešními, varoval v neděli premiér Petr Fiala (ODS) na tryzně v Terezíně před propagandou. Při tradiční vzpomínkové akci Památníku Terezín k uctění obětí nacistické perzekuce dal za příklad rétoriku Kremlu v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Akce se v neděli zúčastnili i prezident Petr Pavel, představitelé obou komor Parlamentu, Ústavního soudu, ministerstev kultury či obrany. Terezín 13:33 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala na Terezínské tryzně | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155 tisíc Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35 tisíc lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech.

Politolog Charvát: Nenávist se často rodí z frustrace. Židé jsou obětními beránky dlouhodobě Číst článek

„Jsou to děsivá čísla, která si opakujeme už 80 let. Někdo by mohl říct, že je to smutná historie a není k ní dnes co dodat, to by byla ale tragická chyba,“ řekl Fiala.

Každoroční tryznu chápe jako konkrétní a velmi důležitý úkol připomenout odkaz Terezína a pochopit jeho význam pro současníky a nynější dobu.

„Terezín nebyl jen součástí vražedného systému, ale hrál také významnou roli v nacistické propagandě. Režim jej domácímu i zahraničnímu publiku prezentoval jako město, které vůdce daroval Židům, ačkoliv ve skutečnosti nebyl ničím jiným než přestupní stanicí do Osvětimi a dalších táborů,“ uvedl premiér.

Tato manipulace podle Fialy varuje, aby se lidé nikdy nenechali otupit propagandou, která se v zásadě nemění. „Je naší povinností srovnávat tehdejší lži a cynické eufemismy s těmi dnešními,“ zdůraznil. I dnešní doba má agresivní diktátory a okupovaná území, podotkl.

„Z krádeže ukrajinského území se stává ochrana Rusů, z invaze denacifikace, naše výzvy k dodržování mezinárodního práva Kreml označuje za konfrontační rétoriku. Už to všechno známe. Nesmíme na tuto hru přistoupit,“ dodal.

Představitelé státu na Terezínské tryzně | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

‚ Nedejte se, braňte se ‘

Na pietní akci každoročně vystupují pamětníci, v neděli se slova ujal slovenský politik a sociolog Fedor Gál, který se v březnu 1945 v Terezíně narodil. Ve svém projevu vzpomněl na svou matku i na laskavost a soucit hladovějících a často nemocných terezínských vězňů.

3:47 ‚Pronásleduje mě pláč a nářky.‘ Přeživších holokaustu ubývá, památníky řeší, jak uchovat jejich vzpomínky Číst článek

„Musím říct, že někteří z nich by nám měli být modelem chování v každé krizové situaci,“ řekl Gál. Také vzpomínal na domov, který po osvobození neexistoval. „Majetek si přivlastnili arizátoři. Z jedněch ostnatých drátů za druhé. Komunisté nám vzali vše, co zbylo,“ doplnil pamětník. Poslal pomyslný pozdrav na Slovensko.

„Kde s úžasnou rychlostí a neuvěřitelnou razancí nastupuje opět minulost. Nedejte se, braňte se, vzdorujte, rebelujte,“ vzkázal Gál za hranice.

Terezínská tryzna se v neděli koná u příležitosti 80. výročí osvobození. Vzpomínková akce organizovaná Památníkem Terezín se pořádá pravidelně třetí květnovou neděli. Projevu premiéra předcházelo kladení věnců na Národní hřbitov.

Program zahrnující křesťanskou a židovskou modlitbu či vystoupení pěveckého sboru Puellae cantantes odpoledne uzavírá koncert akademiků Vídeňské filharmonie. Na pořádání akce se v neděli podílí asi 100 lidí, řekl mluvčí památníku Stanislav Lada. Na pietní shromáždění dohlížejí policisté.

Odhadem dorazilo několik set lidí. Podle Lady se v uplynulých letech dostavilo uctít památku od 2000 do 3000 lidí.

Lidé přihlížejí Terezínské tryzně | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas