‚Nesmyslný sídelní satelit‘. O výstavbě na Ryžovně rozhodnou obyvatelé Božího Daru v referendu
Krajský soud v Plzni rozhodl o vyhlášení místního referenda ve městě Boží Dar o možné výstavbě v katastrálním území Ryžovna. Referendum se uskuteční současně s parlamentními volbami 3. a 4. října. Lidé v něm rozhodnou, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo města činilo kroky k tomu, aby v celém území Ryžovny nebyla možná výstavba kromě dopravní infrastruktury. Rozhodnutí vyvěsil krajský soud na úřední desce.
Rozhodnutí krajského soudu nahrazuje usnesení zastupitelstva města. Návrh na vyhlášení referenda totiž zastupitelé Boží Daru 11. srpna neschválili, když se čtyři ze sedmi zastupitelů zdrželi hlasování.
Navrhovatelé referenda stanovili otázku: „Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Boží Dar činilo v rámci samostatné působnosti veškeré kroky k tomu, aby územní plán města Boží Dar v celém katastrálním území Ryžovna neumožňoval, s výjimkou staveb veřejné dopravní infrastruktury, výstavbu žádných jiných nových staveb, a to včetně jakýchkoli staveb, které by byly zřizovány na základech původních, dnes již zaniklých, staveb?“
Přípravný výbor referenda argumentuje ochranou unikátní přírodní lokality. Navrhovatel prostřednictvím advokáta Michala Bureše zdůraznil, že oblast Ryžovny představuje osm kilometrů od města odloučené území, kde po válce zanikla původní zástavba a krajina se přirozeně změnila v horské louky a rašeliniště.
Výbor varuje před plány vedení města na výstavbu „nesmyslného sídelního satelitu“, který by měl zahrnovat až 80 domů a sjezdovky, což by podle nich nenávratně zničilo současný charakter této evropsky významné lokality Natura 2000.
Město vzneslo proti referendu námitky
Město Boží Dar proti referendu ale vzneslo řadu námitek týkajících se veřejných zájmů. Městský úřad argumentoval, že plošný zákaz staveb by znemožnil realizaci protipovodňových opatření v území, které je součástí povodí odtékajícího do Německa. Dále upozornil na možné problémy s ochranou státní hranice, správou lesů, vodním hospodářstvím a hornickou činností. Město také připomnělo povinnosti vyplývající z památkové zóny UNESCO a nutnost aktivních opatření k ochraně lokalit Natura 2000.
Soud považoval otázku referenda za přípustnou. „Protože se jedná o výkon ústavně zaručeného práva na samosprávu a současně o základní právo občanů podílet se na správě veřejných věcí, jsou správní soudy při přezkumu věcí týkajících se vyhlášení místního referenda zdrženlivé a vycházejí ze zásady, že v pochybnostech je třeba upřednostnit právo na konání referenda,“ uvádí se v rozhodnutí soudu.
Výsledek referenda je závazný pouze pro orgány obce, nikoliv pro vlastníky pozemků. Referendum nemůže nikomu přímo zasáhnout do vlastnických práv, upozornil soud. Město má teď povinnost referendum zorganizovat a v případě kladného výsledku prosazovat vůli občanů prostředky, které mu právní řád dává k dispozici. Referendum se koná současně s parlamentními volbami, což by mělo zajistit vyšší účast voličů.