V Církvicích u Kutné Hory zemřeli tři lidé, zřejmě se udusili výpary z elektrocentrály

Plejtvák, mamut i krakatice. Co je nového v Národním muzeu a jak probíhala rozsáhlá rekonstrukce?

„Vypadá to jako krásný dřevěný strop. Není to dřevo. Je to štuk,“ říká ředitel muzea Michal Lukeš k jednacímu sálu. Podobných zajímavostí je v muzeu víc a objevit je můžete v reportáži Radiožurnálu.