V rybníku Nesyt uhynulo až 100 tun ryb. ‚Škody půjdou do milionů,‘ odhaduje jednatel

V rybníku Nesyt na Břeclavsku uhynulo kvůli suchu podle odhadů až 100 tun ryb. Jednatel obhospodařujícího Rybářství Hodonín Oldřich Pecha v sobotu řekl, že se obává, že lekly všechny ryby. V rybníku je jich nasazeno skoro 150 000. Podle Pechy půjdou škody do milionů korun. Důvodem úhynu ryb je sucho, horko a snížená hladina rybníka, což způsobilo nedostatek kyslíku ve vodě. Na místě je 22 pracovníků rybářství, kteří leklé ryby odstraňují. Sedlec (Břeclavsko) 10:24 11. srpna 2018

Rybářství situaci řeší od pátku, to vylovilo 20 tun leklých ryb. Původně Pecha odhadoval, že bude uhynulých ryb okolo 40 tun.

„Dnes už víme, že to bude horší, ne-li kompletní vyhynutí. Doufáme, že alespoň část přežila. Vypadá to ale hodně špatně, protože došlo k úhynu nejen kaprů, ale kompletní osádky včetně karasů. To nevěští nic dobrého,“ řekl Pecha. V rybníce byli z 90 procent kapři, ale i candáti, sumci, štiky a úhoři.

Všichni zaměstnanci firmy se snaží ryby odklidit. „Máme tam kafilérii a těžkou techniku, děláme, co můžeme. Ztráta bude v milionech korun, doufám, že to budou jen jednotky,“ řekl Pecha.

Podle něj se z rybníku odpařila spousta vody. Jeho přítokem je potok Včelínek. „Přítok je ale minimální. Jsme závislí na tom, kdy zaprší. To se letos nekonalo. Jsme na minimu a problém je, že hospodaříme v národní přírodní rezervaci, takže není možné tady manipulovat s vodou, nemůžeme ji použít na zvýšení hladiny,“ uvedl Pecha.

Dodal, že hladina je o 180 centimetrů nižší oproti normálnímu stavu. Déšť v pátek odpoledne a v noci na sobotu označil za slabší, podle něj situaci vůbec neovlivnil.

Rybník Nesyt patří mezi Lednické rybníky, jde o největší rybník na Moravě a jeden z největších v republice. Vodní plocha má rozlohu kolem 300 hektarů.