Kolik získá Fond audiovize od Netflixu? Zjistíme, jaký tu mají streamovací platformy obrat, říká Baxa

Jak se vládní škrty dotknou české filmové tvorby? Ovlivní výši pobídek, jimiž Česko tradičně láká k natáčení zahraniční filmové štáby? Jak bude fungovat nový Státní fond audiovize a jaké projekty podpoří? Tomáš Pancíř se ptal ministra kultury Martina Baxy, místopředsedy ODS. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Karlovy Vary 20:54 3. července 2023

Po schůzce jste oznámil, že do připraveného Státního fondu audiovize budou přispívat všechny platformy, které šíří v Česku audiovizuální obsah, a to dvěma procenty z příjmů. Nově se to má týkat i zahraničních videoték nebo streamovacích služeb, jako je třeba Disney nebo Netflix. S tím na schůzce souhlasil i zástupci těchto zahraničních firem. Netflix chce dobrovolně přispívat dvěma procenty českých tržeb do státního fondu?

Vy se velmi dobře ptáte, odpověď možná zní překvapivě, ale ano.

Jestli předtím můžu jen pár vět: podpora českého audiovizuálního systému byla před zhruba deseti lety nastavena velice dobře. Byl to velmi dobrý systém, ale byl postavený na podpoře filmů v kinech. Zjednodušeně řečeno, za tu dobu se situace naprosto změnila.

Dnes sehrávají dominantní roli VOD platformy (video na přání, pozn. red.), tedy Netflix, HBO Max a další, které jste zmiňoval, ovšem stávající systém neumožňuje podporu televizních formátů a my jsme situaci chtěli napravit.

Aby na to fond získal více peněz, tak jsme se s platformami dohodli na tom, že budou přispívat. Zahraniční dosud neplatily nic, budou platit dvě procenta, domácí, jako je Prima+, platily dosud půl procenta a budou platit také dvě procenta.

Za to samozřejmě něco získá: nový Státní fond audiovize, který vznikne transformací Státního fondu kinematografie, bude podporovat i televizní formáty a samozřejmě se předpokládá, že se rozšíří také systém pobídek.

Takže bych řekl, že je to taková dohoda win-win pro obě strany, jak diváci, tak prostředí audiovize na tom získá, a asi i proto s tím platformy souhlasily. Je to shoda producentů, provozovatelů platforem, přijel velmi významný představitel světového Netflixu, je to shoda komerčních televizí, které také provozují některé platformy, a je to systém, který podle mě bude znamenat dlouhodobou udržitelnost podpory audiovize v Česku.

Kolik peněz to novému státnímu fondu přinese navíc oproti současnému Státnímu fondu kinematografie?

Nějaká pracovní čísla máme, ale určitě je teď nechci zveřejňovat.

Můžete alespoň řádově říci, co to bude znamenat? Jestli to bude v miliardách, stamilionech, desítkách milionů?

V miliardách to určitě nebude. Teď získáme čísla o tom, jaký obrat firmy mají. Dosud nevíme, jaký obrat má třeba Netflix na území Česka, protože tím, že neplatil, čísla zveřejňována nebyla. O tom ještě povedeme interní dohody. Peněz bude více, bude to znamenat také vyšší podporu ze státního rozpočtu a také se bude více rozdělovat.

‚Země zaslíbená‘

Kdo dokáže zkontrolovat, kolik předplatitelů zahraniční služby v Česku mají?

I to bude v zákoně upraveno. Předpokládám nějakou, řekl bych, finančně-kontrolně nastavenou cestu, aby se tak opravdu dělo. Systém je postavený na tom, že aktéři nemají důvod si vzájemně zakrývat důležitá data, pokud to oboustranně pomůže.

Teď Netflix nemá důvod zveřejňovat, kolik má předplatitelů. Ve chvíli, kdy bude platit dvě procenta fiskálního poplatku, tak čísla zveřejní. Tím mimochodem také získáme docela zajímavý přehled o tom, co se na trhu děje.

Proti v neděli dohodnuté sazbě dvou procent z tržeb se před dvěma týdny v Hospodářských novinách vymezovali šéfové dvou nejsilnějších českých televizních společností, Novy a Primy. Mimo jiné mluvili o tom, že to zvýšení bude ve finále znamenat, že nebudou stačit výrobní kapacity, budou se prodlužovat lhůty, nebo se bude skokově zdražovat. Vy říkáte, že včera se na tom všichni dohodli. Znamená to, že změnili názor? A vy se nebojíte toho, o čem před dvěma týdny mluvili, že kapacita v Česku vlastně není tak velká?

To jsou dvě části, na co se ptáte. Ta první část je přímá kritika, která zazněla od pánů ředitelů Novy a Primy. I ti se účastnili včerejšího jednání, i ti s tím vyslovili souhlas. Nicméně jejich kritika směřovala k takzvaným přímým investicím, to znamená k povinnosti výrobců audiovizuálního obsahu spolupracovat s takzvanými nezávislými producenty.

To už je, myslím, hodně technická část, tak jenom řeknu, že tady vznikla také velmi dobrá dohoda jak pro ty, kteří platformy provozují, tak pro ty, kteří pro ně vyrábí obsah, tedy producenty.

Co se týká kapacit, včera jsme ještě i za účasti pana premiéra (Petra Fialy) vedli diskuse o tom, že je zapotřebí posílit v této oblasti vzdělávání, a to jak těch, kteří přinášejí kreativitu, paní děkanka FAMU (Andrea Slováková) mluvila o tom, že na tom pracují, ale i samotné soukromé společnosti pracují na tom, aby se posílila kapacita vzdělávání pro technické profese, bez kterých to není možné.

Ano, tlak bude určitě větší, ale ten nevytváří jenom platformy, vytvářejí ho především pro filmové producenty výhodně nastavené filmové pobídky, díky kterým ale i Česko hodně získává.

Takže ano, nějaký přetlak poptávky nad nabídkou do budoucna může nastat, ale myslím, že se to určitě vyřeší. Mimo jiné proto, že je to podle mě jeden z velmi perspektivních, dlouhodobých sektorů české ekonomiky.

Když to řeknu trochu nadneseně, jsme země zaslíbená pro filmový průmysl. Výborné lokace, dobrý právní systém, skvělí profesionálové, kteří v tom oboru působí. Češi jsou v tom výborní. Myslím si, že Česko může mít filmový průmysl jako stabilní část ekonomiky opravdu dlouhodobě, a to přiláká lidi, kteří se v tom budou vzdělávat.

