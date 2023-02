O téměř 170 netopýrů se musí postarat záchranná stanice Zoo Hluboká. Noční savce přinesli stavbaři

„Jsou to netopýři, kteří byli probuzení stavbou. V jednom případě šlo o kontrolovanou stavbu, vědělo se, že tam netopýři jsou, ale bylo potřeba udělat nějaké stavební úpravy. Větší část té kolonie na stavbě zůstala a odebrali se jen netopýři z okrajové části, kde bylo nutné strhnout zateplení,“ popisuje zooložka Zoo Hluboká Markéta Jariabková.

„V druhém případě to byla bohužel taková situace, že nám sem neznámý pán ze stavby přinesl krabici s netopýry. Řekl, že jich tam je asi třicet. My jsme je převzali, začali počítat a ono jich tam bylo 120,“ dodává.

Ošetřovatelé mají v záchranné stanici netopýří skříň, kde jsou různé úkryty, kůry, dutinky i krmení. Tam ubytovali netopýry z první stavby.

U překvapení v podobě 120 netopýrů museli trochu improvizovat. „Narychlo jsme udělali papírové krabice s větracími otvory. Vybavili jsme je také kůrami a dalším materiálem a momentálně jsou krabice různě naskládané kolem té skříně, kde je stálá nízká teplota, aby netopýři ještě mohli dospat,“ říká Markéta Jariabková.

Ošetřovatelé netopýry rozdělili na dvě skupiny – na ty, kteří jsou v horší zdravotní kondici, a ty ostatní, kteří jsou na tom lépe a můžou pokračovat v zimním spánku. „Zhruba 150 netopýrů bylo ve velmi dobré kondici, tak ti šli spát dál. Zbylé jsme umístili do boxů a každý den je krmíme,“ vysvětluje zooložka.

Netopýři podle ní za den spotřebují množství potravy, které odpovídá až sedmdesáti procentům jejich váhy. „My tady máme velké červy, a těch dokáže netopýr sežrat klidně osm až deset najednou. Ze začátku nám krmení trvalo zhruba hodinu, než se sami naučili žrát, teď už je jenom kontrolujeme a případně dáváme napít,“ doplňuje.

Pokud to klimatické podmínky umožní, mohli by se tito netopýři dostat zpátky do přírody už na konci února.