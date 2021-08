‚Neubytovávám homosexuálně nemocné.‘ Hoteliéra nasvítil nový film, podle úřadů jde o diskriminaci

Přepis části rozhovoru s hoteliérem Čákou

Je přece jasné, že když vyloučím ze své služby skupinu lidí, kterou neznám a moje důvody jsou předsudečné, tak je to diskriminace.

To je ale z pohledu těch druhejch, těch havlistů.

To je z pohledu zákona.

To je z pohledu těch sv*ní, co považují Alexandra Lukašenka za diktátora, takových lidí.

Opakuji, že je to z pohledu zákona. Tady nejde o názor, to jsou fakta.

V té sněmovně to byl můj trošku přiostřený protest. Ubytovávám homosexuály, neubytovávám provokatéry, homosexuální levicový aktivisty. Takhle bych to formuloval. Je rozdíl mezi tím, když přijede homosexuál kvůli tomu, že tu třeba někde prodává hrnce a tím, že mě přijede provokovat.



Lidé vás jezdí provokovat? Nejezdí k vám spíš přespat?

Můžete tam klidně napsat, že uznávám, že můj protest byl poněkud vyostřený, že mé vyjádření bylo myšleno jako protest proti liberalizaci. Uznávám, že jsem to přehnal. Každý by měl mít ale právo na svůj názor. A abyste věděl, tak třeba nedávno jsem šel do jednoho pokoje opravit světlo a viděl jsem tam týdeník Respekt. Samozřejmě jsem měl chuť ho roztrhat a tak, ale pochopitelně bych tuhle práci nemohl dělat, kdybych se nedokázal ovládnout. A těm lidem jsem pobyt vůbec neznepříjemnil.