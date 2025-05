‚Neumíme si představit, že nás vynechají.‘ Do boje o platy vstoupila Bezpečnostní informační služba

Intenzivní diskuse o zvýšení platů v bezpečnostních a obranných složkách má nového aktéra. O slovo se veřejně nepřihlásil, ale s představiteli vlády průběžně jedná. Jde o Bezpečnostní informační službu. Vyplývá to z vládního materiálu, jejž iROZHLAS.cz získal. Zájem kontrarozvědky o vyšší platy redakci potvrdil i mluvčí služby. O navýšení peněz by se mělo rozhodnout do konce prvního pololetí tohoto roku.

