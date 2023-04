Choval se nevhodně, na liberecké univerzitě končí, po měsíci mlčení pedagog zpochybnil verzi studentů

Technická univerzita v Liberci řešila v uplynulých měsících obvinění z nevhodného chování se sexuálním podtextem. Učitel lexikologie a morfologie Richard Skultéty Madsen nakonec vysokou školu po dohodě opustil. Nyní se rozhodl reagovat a podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Na univerzitě se podle něj šířily nepravdivé zprávy o sexuálním obtěžování, serveru iROZHLAS.cz to potvrdila učitelova právnička Dagmar Štědrá. Liberec 5:00 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektorát Technické univerzity v Liberci | Foto: Jana Volková | Zdroj: Český rozhlas

Studentské podněty na nevhodné chování a výuku, projednávání na úrovni vedení fakulty, odchod učitele na vlastní žádost a nakonec z jeho strany trestní oznámení na neznámého pachatele.

Takový vývoj nabral případ nevhodného chování pedagoga Madsena na Technické univerzitě v Liberci. Jeho advokátka serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že bývalý vyučující nesouhlasí se závěry univerzitního ombudsmana Petra Pavlíka. Ten na škole působí externě a pomáhá s vyřizováním studentských stížností a podnětů.

Server iROZHLAS.cz a následně i sama vysoká škola o konci Madsena informovaly v polovině března. „Univerzitní ombudsman, který případ posuzoval, ho charakterizoval jako nevhodné pedagogické postupy a nevhodnou interakci se studenty při výuce,“ řekl tehdy mluvčí univerzity Radek Pirkl s tím, že si několik studentek stěžovalo na nevhodné chování se sexuálním podtextem.

Policie již zahájila prověřování. „Policie u nás v této věci provedla šetření, a to bezprostředně poté, co jsme k případu vydali tiskovou zprávu a co případ zveřejnila média. Závěry tohoto šetření neznáme,“ řekl Pirkl. Odmítl však, že by trestní oznámení mířilo na libereckou univerzitu nebo na některého z jejích pedagogů.

Měsíc mlčení

Vyučující se nechtěl pro iROZHLAS.cz ke svému chování vyjádřit a na zaslané dotazy nereagoval, autory textu si po položení dotazů na sociálních sítích zablokoval. Měsíc po vydání článku však požádal o uveřejnění reakce, ve které popřel, že by se dopustil nevhodného chování.

„Nikdy jsem se nedopustil žádného jednání, které by se dalo považovat za sexuální obtěžování. Pro nepravdivé obvinění ze sexuálního obtěžování jsem podal trestní oznámení a s pomocí advokáta je řeším též na půdě univerzity,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Uvedl také, že pracovní poměr ukončil na vlastní žádost, aby se nevystavoval riziku dalších nepravdivých obvinění. „Nadále jsem zaměstnancem Technické univerzity v Liberci na základě dohody o provedení práce a jsem pověřen vedením zadaných bakalářských prací,“ popsal.

To potvrzuje i mluvčí Pirkl, podle kterého se škola s Madsenem domluvila na vedení tří bakalářských prací. Smlouvu s ním uzavřela do konce kalendářního roku. Mluvčí zdůraznil, že do většího kontaktu se studenty by již pedagog neměl přijít, škola mu také znovu obnovila fakultní e-mail.

Z něj už stihl pedagog rozeslat studentům svůj pohled na celou záležitost, který se v zásadě shoduje s vyjádřením pro server iROZHLAS.cz.

Nikdy jsem se nedopustil žádného jednání, které by se dalo považovat za sexuální obtěžování. Pro nepravdivé obvinění ze sexuálního obtěžování jsem podal trestní oznámení a s pomocí advokáta je řeším též na půdě univerzity. Můj pravidelný pracovní poměr na TUL byl ukončen na mou žádost, jelikož jsem se nechtěl vystavovat riziku dalších nepravdivých obvinění. Univerzitu jsem však neopustil. Nadále jsem zaměstnancem TUL na základě dohody o provedení práce a jsem pověřen vedením zadaných bakalářských prací.

Stížnosti studentek

Server iROZHLAS.cz popsal případy studentek, které si stěžovaly na pedagogovo chování jak v hodinách, tak například v e-mailové komunikaci. „Když za mnou přišel, seděla jsem mezi spolužáky asi ve třetí lavici. Přisedl si a dal ruku na moje stehno a pak pokračoval na rameno,“ popsala jedna z nich.

Jinou studentku oslovil e-mailem s dotazem: „Nemůžu přestat přemýšlet, zda způsob, jakým jste se dnes na mě během přednášky dívala, je obvyklý, nebo jestli to bylo něco výjimečného.“

Univerzitní ombudsman Petr Pavlík následně v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal svou práci pro školu i obecně, jaká je situace s řešením sexuálního obtěžování na českých vysokých školách.

„Určitá generace, možná bych to i specifikoval na starší lidi, nevnímá otázku sexuálního obtěžování tak urgentně jako mladší lidi, což je také vidět na aktivitách studentek a studentů. Řada pedagogů si zvykla na způsoby interakce se studenty, na určité způsoby přednášení, které už dnes nejsou přijatelné nebo tolerovatelné,“ popsal.

A zmínil například vytváření nepříznivého nebo nepřátelského prostředí ve smyslu sexuálně laděných vtipů během výuky typu „ženy nemají na matiku buňky“. To vše lze podle něj klasifikovat jako nevhodné sexuální obtěžování.