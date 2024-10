Nevidím důvod rozhodnutí soudu zpochybňovat. Babiš je pro Slovensko řadovým občanem, říká Vondráček

Slovenské ministerstvo vnitra uzavřelo smír s českým expremiér Andrejem Babišem (ANO) ohledně sporu kolem jeho evidence v dokumentech československé tajné policie StB. Úřad uznal, že Babiš byl evidován neoprávněně a s StB vědomě nespolupracoval. „Spor trval dvanáct let a Andrej Babiš vždy ve věci samé vyhrál,“ říká poslanec Radek Vondráček (ANO) v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:36 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš s poslancem Radkem Vondráčkem (vpravo) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začněme smírem, který Andrej Babiš uzavřel se slovenským ministerstvem vnitra. Resort v něm uznal, že byl v dokumentech někdejší StB neoprávněně evidován jako agent a že s ní vědomě nespolupracoval. Jde pro vás o uspokojivé ukončení mnohaletého sporu?

Je pravomocné ve věci samé. Spor trval dvanáct let a Andrej Babiš vždy ve věci samé vyhrál. To je ve veřejném prostoru třeba pořád opakovat.

Není škoda, že nevyhrál i nyní?

Na druhou stranu, i když tam samozřejmě už není Ústav paměti národa, ale ministerstvo vnitra, se při stejných důkazech a účastnících ptám, zdali by soud došel k jinému závěru, jestli by mohl hodnotit důkazy jinak. Pravděpodobnost je velmi malá.

A z pohledu státu, z pohledu určité zásady hospodárnosti soudního řízení je vůči Andreji Babišovi celkem logický postup slovenské strany, který je z jejich pohledu v podstatě řadovým občanem.

Spor tudíž nebudou protahovat donekonečna, když vidí, jaká je situace, a ušetřili nemálo prostředků na straně státu, což byly třeba náklady na řízení. Do právního zastoupení či odborníků se investovaly velké peníze, což má ekonomické hledisko. A právě o ekonomický pohled se slovenská strana opřela. Myslím, že se Andreji Babišovi poprvé dostalo řadového zacházení.

Vaší reakcí jste jen lidem ukázal, jak malý, úlisný a falešný člověk jste. Pro vaši informaci, soud jsem vyhrál 4x a v meritu věci VŽDY rozhodl v můj prospěch. Vědel jsem, že uspěju opět a vědoma si toho byla očividně i slovenská strana. Vaše řeči o nějaké politické dohodě… https://t.co/nMrQ9kmqN0 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 21, 2024

Kdybyste si odmyslel osoby a obsazení příběhu i fakt, že jde o předsedu vašeho politického hnutí – pokud někdo dvanáct let vede spor s ministerstvem vnitra sousedního státu, výrazně ve volební kampani podpoří politika, jehož strana v gesci dané ministerstvo má a podpořený politik možná i díky tomu uspěje, stane se prezidentem a jeho stranický kolega v pozici ministra vnitra následně uzavře takový smír... Opravdu byste neměl žádné pochybnosti?

Veřejně zde kladu otázku, zda tady někdo potvrdil, že to byl ministr a daný politik a rozhodl politicky? U nás ministerstva uzavírají smíry poměrně často a řeší to úředníci, vůbec se to neřeší na úrovni ministerstva. Byla by to zajímavá statistika.

Zadruhé slovenskou politickou scénu sleduji poměrně dlouho a neumím si představit, že bychom podporovali Progresívne Slovensko, na migraci máme přeci vyhraněný názor, stejně tak jako na suverénní právo veta v rámci Evropské unie. Jestli zde byl podporován nějaký politický subjekt, tak z důvodu programu a obsahu.

Ve čtvrtek se Sněmovna sejde na mimořádné schůzi, kterou vyvolali poslanci hnutí ANO. Jediným bodem programu bude, cituji „opakovaný návrh hnutí ANO na zmrazení platů politiků“. Když jsem se díval, žádný návrh jsem tam ale nenašel. O čem chcete hlasovat? Co má být výsledkem schůze?

Předpokládám, že nám program neschválí, neboť podle paní předsedkyně Adamové Pekarové (TOP 09) půjde o mlácení prázdné slámy. To znamená, že za situace, kdy čeští občané reálně přišli o čtvrtinu příjmů, a za situace, kdy se tady dohaduje navýšení například u zaměstnanců justice o 1400…

„Někam pak přijdu a budu osočován, že v nelehkých dobách já přidávám. Nepřidávám si a přidat nechci.“

Omlouvám se, že vám do toho skočím, ale na druhé straně je to za situace, kdy navrhujete mimořádnou schůzi, ale v zásadě nepředkládáte nic, co by mohlo vést k tomu, co do programu dáváte…

Pokud se nepletu, návrhy máme dlouhodobě podané.

Jestli se nemýlím, Andrej Babiš minulý týden navrhl zmrazení platů politiků, na druhé straně nyní běží lhůta pro to, aby se vyjádřila vláda, tudíž o tom ve čtvrtek určitě jednat nemůžete… Co si od schůze tedy slibujete? Co má být jejím závěrem, pokud by byl schválen program?

Také ale projednáváme rozpočet. Pokud vím, tak daných čtrnáct procent původně rozpočtovali. Nemyslím si, že bychom to prostě měli nechat ležet.

Vládní koalice napřed chtěla čtrnáct, teď tam mají 6,9. Slibujeme si usnesení, že se tím vláda bude reálně zabývat. Pokud bude schválen program, výsledkem by za mě bylo, že se platy nyní zmrazí a využije se daného zákona.

Říkal jste, že není nic trapnějšího, než když budete debatovat o svých platech. Proč ale danou diskusi vyvoláváte bez toho, že by mohla k něčemu dospět?

Odmítám být házen do jednoho pytle s vládní koalicí, kde si to navrhují. Někam pak přijdu a budu osočován, že v nelehkých dobách já přidávám. Nepřidávám si a přidat nechci.

Proto bych byl rád, kdyby výsledkem debaty bylo určité světlo na konci tunelu a o platech se bavit budeme, ale nyní, v tu nejméně vhodnou chvíli, je zamrazíme. Normálně to takto kategoricky neříkám, ale je situace, kdy to udělat musíme.

K té samotné podstatě. Když rostou jiné platy, od ledna se má přidat státním zaměstnancům, proč nemají růst i platy politiků?

Průběžně rostly v době, kdy jiné nikoli. Kdybych byl fér, řekl bych, že jsme na nic sahat nemuseli. Když to nyní zmrazíme, v reálném příjmu nám to o něco klesne, ale slyším spoustu argumentů i od vládní koalice, jak se musí dýchat se společností. Je v tom trochu patos, ale i kus pravdy. Politici by měli trochu žít se společností a platy jsou toho součástí.

Co stálo za rozhodnutím právníků Andreje Babiše smír navrhnout? Jak Radek Vondráček vnímá reakci premiéra Petra Fialy (ODS)? A jsou poslanci ANO jednotní v tom, že by se platy politiků neměly zvyšovat? Poslechněte si celý rozhovor pořad Dvacet minut Radiožurnálu v audiu na začátku článku.