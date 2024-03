‚Nevidím jediný důvod, proč by ruské obilí mělo být v Evropě jakkoliv přítomno,‘ říká ministr Výborný

Evropská komise ustoupila z některých ekologických požadavků v rámci zemědělské politiky. Její návrh zároveň zvažuje i možnost omezení dovozu ruských zemědělských produktů do Evropské unie. Ministr zemědělství Marek Výbroný (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Český rozhlas Plus hodnotí oba kroky pozivitně. A vysvětluje zároveň, co bude součástí mise českých zemědělců, kteří zamíří v neděli do Vietnamu a Filipín. Rozhovor Praha 11:14 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství, Marek Výborný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jestli dovolíte, já bych začal jednou aktualitou. A sice, že Evropská komise vyhověla zemědělcům a navrhla zrušit některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky. Přesto zástupci zdejší Agrární komory tvrdí, že to jejich protesty naplánované na 20. března nezvrátí. Můžu vás poprosit o reakci?

Tak já nemohu asi komentovat rozhodnutí nebo kroky Agrární komory nebo jiných nevládních organizací v České republice.

Určitě jsem rád, že dochází, řekněme, k nějakému zracionálnění pohledu na ty podmínky, které si Evropská komise kladla v posledních letech, protože se ukazovalo, že by se Evropa – a notabene i Česká republika – stala velmi rychle nekonkurenceschopnou vůči zbytku světa. Takže ty současné kroky Evropské komise vítám a Česká republika se jim zcela jistě dokáže v brzké době přizpůsobit.

Návrh Evropské komise údajně posuzuje, zda by bylo možné omezit dovoz ruských zemědělských produktů do Evropské unie, což jste v Českém rozhlase už dříve zmiňoval. Na jaké překážky zatím tento plán naráží?

Myslím, že tady je to skutečně o rozhodnutích Evropské rady, která se sejde příští týden.

Já jsem ale jednoznačně pro to, aby v situaci – kdy Rusko je agresor, který utočí na Ukrajinu a páchá tam válečné zločiny – tak, aby v rámci sankčních seznamů bylo zařazeno i obilí, protože to neohrozí nijak potravinou bezpečnost v Evropě.

Naopak teď řešíme dovozy z Ukrajiny a já nevidím jediný důvod, proč by ruské obilí mělo být v Evropě jakkoliv přítomno.

Export masa a chmele

A teď už k vaší cestě do Vietnamu a na Filipíny. Co tam chcete vyjednat? Jaké jsou hlavní důvody té cesty?

Ta cesta má na prvním místě obchodní význam. Máme v rámci delegace naprosto většinu tvořenou právě exportéry z oblasti potravinářství, z oblasti agrárního exportu.

Na podzim jsme takto absolvovali poměrně úspěšnou misi i vzhledem k tomu, jak nám stoupl export do zemí střední Asie, Kazachstán, Uzbekistán. Tentokrát jsme zacílili právě na Filipíny a Vietnam, kde je pro nás ten potenciál obrovský.

Uvítal jsem návrat zástupců zemědělců k jednacímu stolu. To je vždy lepší cesta než ulice či mediální vzkazy.

Cílem jsou ta čtyři byznysová fóra, kde potom, jak máme zkušenost, dochází už k vydání konkrétních kontaktů, navazování obchodních vztahů. Velký význam pro nás má export masa a masných výrobků, případně genetického materiálu skotu.

Je to jeden z bodů programu té politické části, kdy chceme vyjednat nutné certifikáty k exportu masa do těchto zemí.

A můžeme naopak využít něco my? Třeba pracovní sílu, protože ve vaší podnikatelské misi jsou i zástupci pracovních agentur.

Přesně tak. Aktuálně není neznámý fakt, že nám jenom v zemědělství chybí ročně 8 až 10 tisíc pracovních míst obsazených. A v tuto chvíli, když se podíváme na nezaměstnanost v rámci České republiky, tak my nemáme v zásadě, kde brát tu novou pracovní sílu. Proto se snažíme využít pracovní síly ze zahraničí.

Vloni jsme navýšili kvóty právě pro Filipínce. Je to jeden z důvodů, proč vezu zástupce pracovních agentur, protože do budoucna, i proto, abychom dokázali zůstat konkurenceschopní, tak potřebujeme mít pracovní sílu k dispozici i v oblasti zemědělství.

A očekáváte, že do budoucna budou země Sdružení národů jihovýchodní Asie ještě růst na významu? A že to může být i příležitost pro české podnikatele?

Myslím si, že bezesporu. Opravdu byl o tu misi velký zájem a nakonec jsme museli vybírat, koho z podnikatelů, exportérů s sebou vezmeme. Zacílili jsme výhradně na oblast agrární a potravinářskou – vezeme s sebou třeba exportéry českého chmele a sladu, protože samozřejmě i pivovarnictví se v oblasti ASEANu velmi dynamicky rozvíjí.

Potenciál tam proto určitě máme obrovský a chceme ho využít. Pokud nebudeme vozit podnikatele a exportéry do této oblasti, pokud to nepodpoříme i z té stránky politické a diplomatické, tak se tam prostě nedokážeme uchytit. Hrajeme o budoucnost a to je cíl mé cesty.