Nevím, kam půjdu, říká důchodkyně, které kvůli úřednímu předpisu hrozí vystěhování z pečovatelského domu

Paní Ludmile Staníkové amputovali levou nohu nad kolenem před čtyřmi lety kvůli komplikované cévní chorobě. „Je to hrozné. Vůbec jsem si nedokázala představit, že můžu takhle dopadnout a jak to bude těžké,“ popisuje pro Český rozhlas Jihlava.

Možnost pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou byla pro paní Staníkovou bez nadsázky vysvobozením. „Je to úplně suprový, výtahem se dostanu dolů, je tady pečovatelka na zavolání. Je to úplně o něčem jiném než kdekoliv jinde.“

Dům ve Svratce, ve kterém je byt Ludmily Staníkové | Foto: Vít Pohanka | Zdroj: Český rozhlas

Teď ale hrozí, že bude muset Dům s pečovatelskou službou opustit. Je totiž majitelkou dvou nemovitostí, tedy by měla být zajištěná, a nesplňuje podmínky pro nájemníky. Jenže její majetek existuje ve skutečnosti jen na papíře.

Byt v prvním patře sešlé budovy v nedaleké Svratce je v katastrofálním stavu a na první pohled neprodejný. Topit se navíc dá jen v kamnech. Důchodkyně s jednou nohou se sem sama už nedostane.

Druhou nemovitost paní Staníková spoluvlastní s bývalým přítelem, se kterým se rozešla ve zlém. Je to také hodně sešlý domek v Uhřicích na Blanensku. „Taky to nemůžu prodat, ale jsem majitelkou nemovitosti a to je problém. Tady mně nechtějí, prý nesplňují podmínky, říkal mi starosta.“

Provizorní kamna na tuhá paliva v bytě Ludmily Staníkové | Foto: Vít Pohanka | Zdroj: Český rozhlas

Jenže úřady v Praze, které poslaly na výstavbu Domu s pečovatelskou službou dotaci, musejí dbát na dodržování pravidel. „Pokud by ministerstvo při následné veřejnosprávní kontrole pochybení zjistilo, podá podnět k prošetření na finanční úřad, který dále situaci posuzuje a případně uloží sankce za porušení rozpočtové kázně,“ říká Veronika Vároši, ředitelka odboru komunikace MMR.

„Nevím, co bude, kam půjdu. A na zimu…chce se mi brečet,“ uzavírá paní Staníková. Její případ je podle ministerstva pro místní rozvoj ojedinělý.