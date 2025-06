‚Nevím víc než běžný občan.‘ Budu se ptát všech, kdo do věci s bitcoiny zasahovali, slibuje Uhlíř

Ve snaze uklidnit situaci okolo bitcoinové kauzy povolala ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) koordinátora šetření. Oslovila bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře. „Nerozumím tomu víc, než tomu rozumí běžný čtenář novin a posluchač rozhlasu,“ řekl Uhlíř v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu a objasnil, že jeho práce začíná tím, kdy se objevil na ministerstvu poprvé návrh na darování bitcoinů, a končí odchodem ministra Pavla Blažka (ODS). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:13 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce David Uhlíř | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký zatím máte z prošetřování a objasňování bitcoinové kauzy pocit?

Mám dobrý pocit z toho, že paní ministryně chce být velmi otevřená a klade na to velký důraz. Druhý dojem je ten, že po právní stránce je to obsahově velmi zajímavé. Zajímavé na tom z mého pohledu je taky to, že každému obsahu odpovídá nějaká forma.

Forma, kterou ale já vidím zatím z podkladů, je, řekl bych, volná až nevázaná, takže si nejsem jist, jak moc v souladu se spisovým řádem ministerstva spravedlnosti to je. Budu muset zjistit, jak věci probíhaly. Pokud ale je dodržena forma, umožňuje to zjistit, kdo měl jaké dokumenty v ruce, jak a kdy se k nim vyjadřoval a podobně.

Rozumíte tomu, co se odehrálo a jaká byla motivace jednotlivých aktérů?

Nerozumím tomu víc, než tomu rozumí běžný čtenář novin a posluchač rozhlasu. Motivace může být různá a já nechci přednášet žádné vyšetřovací verze nebo teorie, které nemám podložené. Zatím můžu říct jen to, že motivace je mi zatím neznámá. A ať byla jakákoli, způsob, kterým nejenom ministerstvo spravedlnosti, ale zřejmě i jiné orgány jednaly, byl překvapující.

Co všechno jste už stihl prostudovat?

Zatím toho nebylo mnoho. Když se podíváte na tu časovou osu, což je pro představu 27 stránek, jsou tam stovky stran dokumentů. Nechci nic přeskakovat. Chci si to všechno pořádně přečíst.

Současně předpokládám, že se věci ujme auditorská firma, která provede externí audit. Nechci se s ní duplikovat, protože předpokládám, že si vyžádá vyjádření i od jiných orgánů nebo se bude vyptávat zaměstnanců ministerstva spravedlnosti. A s nimi chci hovořit i já.

Kauzu řeší Národní centrála boje proti organizovanému zločinu. Časovou osu připravil interní audit ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti si nasmlouvalo tři právní kanceláře, teď vybírá externího auditora. Dnes (v úterý) večer je uzávěrka výběrového řízení. Jak v tomto všem figurujete vy?

Figuruji v tom tak, že má práce začíná tam, kde končí práce orgánů činných v trestním řízení. Když bychom se podívali na časovou osu, moje práce začíná tehdy, když se objevil na ministerstvu poprvé návrh na darování bitcoinů, a končí odchodem pana ministra Blažka. To, co se bude dál dít s bitcoiny, je na posouzení jiných právníků, než jsem já.

Formálně jste externím poradcem ministerstva spravedlnosti. Máte vůbec nějaké pravomoce? Koho a jakým způsobem můžete koordinovat? Můžete někoho úkolovat?

To si teprve vyjasňujeme s paní ministryní. Jsem sice externí poradce, protože jsem ale advokát, nemůžu to dělat jinak než na základě mandátní smlouvy. Je to postaveno ve značné míře na důvěře, že budu pracovat pouze tehdy, pokud si budu jistý, že přede mnou není něco kryto. Zatím si nic takového neobjevilo ani náznakem.

Budete se chtít sejít i s dalšími aktéry, třeba s bývalým ministrem Pavlem Blažkem?

Určitě bych se s ním rád setkal. Určitě mě bude také zajímat, jakým způsobem v této věci konaly jiné orgány – ministerstvo financí, státní zastupitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Všechno to jsou subjekty, se kterými ministerstvo spravedlnosti ve věci komunikovalo. Zajímat mě bude také to, jak vypadaly jejich odpovědi, jak vypadala jejich interní zpracování.

Říkáte, že vás bude zajímat, jak vypadaly jejich odpovědi. Ty, předpokládám, by se snad měly najít ve spisové službě ministerstva spravedlnosti. Budete se snažit něco zjišťovat přímo i na ministerstvu financí? Budete mít nějaké pravomoci i tam?

To záleží na tom, jak tyto orgány budou ochotny se mnou jednat, protože to já nedokážu předvést. Ale řekl bych, že v zájmu důvěry veřejnosti a transparentnosti jejich jednání by bylo namístě, aby vůči mně byly otevřené.

„Zatím nemám pocit, že by někdo lhal“

Narážíte svojí odpovědí na to, že tam odpovědi být nemusejí?

Ne, na to nenarážím. Narážím na to, že možná nějaké odpovědi připraveny byly, ale zůstaly neodeslány, protože mezitím transakce proběhla.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek napsal na sociální sítě k roli ministra financí, že když říká, že o daru nevěděl do okamžiku, než byl přijat, tak buď lže, nebo svůj resort neřídí, nebo že to je kombinace obojího, že jiná možnost není. Budete hledat odpověď třeba i na tuto otázku, jestli někdo z aktérů, třeba i některý z členů vlády, v kauze lže nebo lhal?

Určitě. Upřímně řečeno ale zatím nemám sebemenší dojem, že by pan ministr Stanjura lhal. Spíš jsem přesvědčen o tom, že jeho úřad nepostupoval dostatečně rychle...

